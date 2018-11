Milan | è allarme infortuni

Milan-Juventus - allarme infortuni per Gattuso : Higuain in forse - out Cutrone? : Milan-Juventus- Suona l’allarme infortuni in casa Milan dopo il match di ieri sera contro il Betis. Un buon pareggio che consente ai rossoneri di tenere viva la speranza qualificazione, ma che priverà Gattuso di diversi giocatori in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus. Out Musacchio: il centrale argentino, uscito in barella […] L'articolo Milan-Juventus, allarme infortuni per Gattuso: Higuain in forse, out ...

Nel Milan è allarme Higuain Ringhio punta su EuroCutrone : In Italia il Milan ha rialzato la testa, ora è il momento di farlo in Europa. Dopo tre vittorie consecutive in campionato, Gattuso si aspetta ora una prova di forza anche contro il Betis Siviglia, in ...

Maltempo a Milano - l'allarme dell'istituto professionale : "Abbiamo acqua dappertutto" : La preside del Lagrange denuncia: "Infiltrazioni da tempo, le piogge torrenziali hanno fatto il resto". Rivoli d'acqua sui muri della palestra, accesso negato anche ad altri locali

Milan - suona l’allarme : Gattuso scosso e affranto - siamo alla resa? : Un Milan decisamente sottotono e figlio di diversi problemi, sia a livello tattico che individuale. Un sconfitta interna contro il Betis, la quale ha fatto storcere il naso a tutti, specie ai tifosi, costretti ad incassare la seconda sconfitta nel giro di 5 giorni. Una sconfitta per 2-1 che non lascia margini di replica. Gattuso, […] L'articolo Milan, suona l’allarme: Gattuso scosso e affranto, siamo alla resa? proviene da Serie A ...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

TROMBA D'ARIA MilanO : BUFERA DI VENTO/ Maltempo ultime notizie : danni e alberi caduti - allarme sui social : TROMBA D'ARIA a MILANO, BUFERA di VENTO nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, torna il freddo. Molinelli in Stazione Centrale(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Milano - valori diossina alterati dopo incendio rifiuti/ Arpa - Regione tranquillizza : “allarme cessato” : incendio Milano, allarme diossina. Ultime notizie, l’Arpa rassicura ma le scuole “limitano” i bambini non portandoli a giocare all'aperto. Ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:26:00 GMT)

INCENDIO MilanO - ALLARME DIOSSINA?/ L'Arpa fa chiarezza - De Rosa “Una situazione inquietante" : INCENDIO MILANO, ALLARME diossina. Ultime notizie, l’Arpa rassicura ma le scuole “limitano” i bambini non portandoli a giocare all'aperto. Ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:11:00 GMT)

INCENDIO MilanO - ALLARME DIOSSINA/ Ultime notizie - l’Arpa rassicura ma le scuole “limitano” i bambini : INCENDIO MILANO, ALLARME DIOSSINA. Ultime notizie, l’Arpa rassicura ma le scuole “limitano” i bambini non portandoli a giocare all'aperto. Ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Milano - la nube che crea allarme : i timori davanti alle scuole di Quarto Oggiaro -Tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

Incendio ancora attivo a Milano - il Comune : 'Non c'è allarme per la salute' : Non è ancora stato definitivamente spento l'Incendio del deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano , andato a fuoco domenica notte. Ma, dalle prime informazioni, sembra che i fumi sprigionati ...

Incendio ancora attivo a Milano - il Comune : "Non c'è allarme per la salute" : "Il cattivo odore è fastidioso ma dai primi esami sull'aria non ci sono segnali di pericolo", così il Comune a Tgcom24. Vigili del fuoco al lavoro

Milano - è allarme sassi contro le auto in corsa : 'Sono viva per miracolo - mirano alle persone' : Insomma, una sorta di azione dimostrativa della criminalità per imporsi sulle strade del quartiere. Il lancio di sassi finora non ha fatto vittime solo grazie ai riflessi pronti degli automobilisti ...

Milano - è allarme sassi contro le auto in corsa | Una vittima a Tgcom24 : "Viva per miracolo" : Quattro episodi nella notte di sabato 14 ottobre nel quartiere di Rogoredo. Il racconto di una vittima dell'attacco su Facebook e le ipotesi investigative