Milan | Bonaventura si opera negli Usa | la sua stagione è già finita

Milan - per Bonaventura operazione al ginocchio negli USA : stagione finita : Tegola pesantissima per il Milan. La stagione di Giacomo Bonaventura è da considerarsi conclusa. Come riportato da Sky Sport , si opererà negli Stati Uniti per la lesione alla cartilagine del ginocchio e starà lontano dai campi circa 7-8 mesi. La decisione è arrivata dopo l'incontro di ieri tra il Milan e l'agente del ...

Calciomercato Milan - una nuova pista per rimpiazzare l’infortunato Bonaventura : L’infortunio di Giacomo Bonaventura priva il Milan di una pedina importante da impiegare in diverse zone del campo. Così Leonardo ha l’obbligo di sondare il mercato per reperire un sostituto dell’ex Atalanta, dato che in caso di operazione ci vorranno circa 5 mesi prima di poter tornare in campo. Stando a quando riportato dal Quotidiano Sportivo, una delle piste fa riferimento ad Arturo Vidal, in estate accostato ...

Milan - Diawara nome nuovo per il centrocampo. Sostituisce Bonaventura : Milan, Diawara NEL MIRINO- La situazione infortunati, in casa Milan, non è delle migliori. L’infermeria di Milanello, infatti, è piuttosto affollata, e alcuni giocatori la occuperanno ancora per parecchio tempo. Stiamo parlando, per esempio, di Mattia Caldara, che con appena una presenza in stagione si è dovuto recentemente fermare ai box per dei problemi muscolari. […] L'articolo Milan, Diawara nome nuovo per il centrocampo. ...

