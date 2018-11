Miguel Gobbo Diaz in Nero a metà | chi è Malik Soprani

Nero a metà - Miguel Gobbo Diaz a Blogo : "Io - arrivato in Italia a 3 anni - esempio di integrazione" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo , Miguel Gobbo Diaz ha presentato Malik Soprani, il personaggio che interpreta in Nero a metà , la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attore ha raccontato il rapporto instaurato sul set con il protagonista della fiction Claudio Amendola ("mi ha dato un sacco di consigli, soprattutto all'inizio quando avevo qualche difficoltà"). ...

Miguel Gobbo Diaz - Nero a metà : la confessione sul suo passato : Nero a metà : l’attore Miguel Gobbo Diaz parla del suo passato difficile E’ Miguel Gobbo Diaz quello che tutti si aspettano come la rivelazione della nuova fiction Nero a metà , che debutterà stasera su Rai1 con Claudio Amendola. Trattasi di una serie tv poliziesca, in cui Amendola interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri e il giovane Miguel Gobbo Diaz veste i panni del viceispettore Malik Soprani. Ma chi è l’attore? Per il ...

Nero a metà - in tv su Rai 1 da lunedì : nel cast Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz : lunedì, 19 novembre, andrà in onda su Rai 1, in prima serata tv, alle ore 21:25 circa, la prima puntata della nuova serie Nero a metà. La fiction raccoglie il testimone de I bastardi di Pizzofalcone ed è un format poliziesco che ha come protagonisti gli attori Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Co-prodotta da Rai Fiction – Cattleya e Netflix, questa nuova serialità della Rai ha come regista Marco Pontecorvo e andrà in onda per sei puntate per ...