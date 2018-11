: • Cyber News • #Midterm. Florida:seggio ai repubblicani - Cyber_Feed : • Cyber News • #Midterm. Florida:seggio ai repubblicani - TelevideoRai101 : Midterm. Florida:seggio ai repubblicani - zazoomblog : Midterm Usa: Scott vince in Florida repubblicani più forti al Senato - #Midterm #Scott #vince #Florida -

Dopo una settimana di riconteggio dei voti, ihanno conquistato ildellaal Senato con il governatore uscente Rick Scott e hanno consolidato la maggioranza nella Camera alta. Il candidato democratico Bill Nelson ha ammesso la sconfitta dopo lo sfidante repubblicano è risultato in testa di più di 12mila voti nell'ultimo giorno di riconteggio. Trump ha ora una maggioranza di 52 seggi al Senato contro i 47 dei dem, in attesa di conoscere l'esito del ballottaggio per ilin Mississippi.(Di lunedì 19 novembre 2018)