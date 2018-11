Michelle Obama | C euro è un Barack per ogni donna

Barack Obama fa un'incursione a sorpresa durante la presentazione del libro della moglie Michelle : Entrata a sorpresa durante la presentazione del libro "Becoming" di Michelle Obama durante la tappa promozionale a Washington D.C di sabato sera. Barack Obama ha fatto una sorpresa alla moglie arrivando sul palco con in mano in un mazzo di fiori, mandando il pubblico letteralmente in delirio. "Sembra, sapete quando arriva Jay-Z al concerto di Beyoncé durante 'Crazy in Love'? Ecco così", ha detto divertito Obama. Non solo, dopo ...

Programmi TV di stasera - lunedì 19 novembre 2018. Su La7 «Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle - La storia di Michelle Obama» : Michelle Obama Rai1, ore 21.25: Nero a metà – Novità - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Trama: Carlo Guerrieri è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la squadra la sua famiglia: Muzo e gli altri lo temono e lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo ...

Lilli Gruber diventa... speciale per Michelle Obama : L'infanzia nel quartiere operaio di Chicago, gli studi a Princeton, la carriera, i momenti più intimi con Barack Obama, il matrimonio e l'arrivo dei figli, le battaglie e la sua visione del mondo e ...

Come Carla Bruni e Michelle Obama : quando le First Lady diventano amiche : Brigitte Macron in Louis VuittonBrigitte Macron in Elie SaabBrigitte Macron in Elie SaabBrigitte Macron in Louis VuittonBrigitte Macron in BalmainBrigitte Macron in BalmainMelania Trump in GucciMelania Trump in Dolce & GabbanaMelania Trump in ValentinoMelania Trump in Dior«Che piacere aver conosciuto una donna cosi umana e eccezionale», ha scritto Carla Bruni sul suo Instagram, per rendere omaggio a Michelle Obama, mentre in tutto il mondo ...

Barack Obama recensisce l euro autobiografia di sua moglie Michelle : ui in Italia è edito da Garzanti il libro "Becoming- la Mia Storia", l'autobiografia della prima first Lady di colore e moglie di Barack Obama, l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America. La vita di ...

Becoming di Michelle Obama - l'autobiografia della First Lady è su iBookStore - : ... diventando una energica sostenitrice della causa delle donne e delle ragazze negli Stati Uniti e nel resto del mondo, modificando radicalmente il modo in cui le famiglie possono vivere una vita più ...

Michelle Obama offrì il suo aiuto a Melania Trump. Ma dalla Casa Bianca arrivò una risposta inequivocabile : Becoming, il libro di Michelle Obama, sta rivelando particolari inediti della vita dell'ex first lady. Tra le ultime rivelazioni, quelle riguardanti il rapporto di Michelle con Laura Bush, precedente prima donna della Casa Bianca che offrì aiuto e supporto alla moglie di Barack Obama, invitandola a telefonarle ogni volta che avesse avuto bisogno di consigli per districarsi nella nuova veste istituzionale. Un'offerta che, a sua volta, ...

Fino a 3mila dollari per la presentazione del libro di Michelle Obama : Un tour in palazzetti dello sport dove di solito si gioca a basket. Arene da circa 20mila posti già quasi tutte esaurite. Le serate di promozione dell'autobiografia di Michelle Obama sono eventi ...

Michelle Obama - ecco la biografia : 'Volevo fare la pediatra - ma sono diventata first lady' : Da quando, con riluttanza, mi sono affacciata alla vita pubblica, mi hanno esaltata come la donna più potente del mondo e demolita dandomi della 'donna nera arrabbiata'. Ho chiesto ai miei detrattori ...