Mi rammarica aver perso mio padre troppo presto Maria? Mi parve subito

Parma - D’Aversa rammaricato per la sconfitta : “Commessi troppi errori” : Il Parma ha subito la seconda sconfitta consecutiva a Bergamo per mano dell’Atalanta. Il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo tenuto testa per un’ora ad una squadra molto forte. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni per segnare ed abbiamo concesso un gol evitabile, peraltro nel nostro miglior momento. Non dovevamo commettere certi errori, recuperare ...