Meghan Markle | in sei mesi ha sconvolto la Famiglia Reale

Meghan Markle - il pessimo regalo della sorellastra : uscirà quando nascerà suo figlio. Ecco di cosa si tratta : Un libro intitolato "Le ombre della Duchessa" in uscita ad aprile o maggio, proprio in coincidenza con la nascita del royal baby figlio di Meghan Markle e del principe Harry. È la...

Meghan Markle e 30 acconciature da sfoggiare in gravidanza : Da quando ha rivelato al mondo di aspettare un bambino , Meghan Markle ha letteralmente liberato i capelli , sciogliendoli da quello chignon che è diventato un po' la sua signature e sperimentando nuovi look durante il ...

Meghan Markle - le rivelazioni della sua insegnante di recitazione : Com’era Meghan Markle prima di sposare Harry, quando era solamente un’attrice di Hollywood? A svelarlo è la sua insegnante di recitazione, Gigi Perreau, che è stata intervistata dal settimanale Chi. Classe 1941, la donna è conosciuta per essere stata una baby star, che ha recitato sul grande schermo dai 2 sino agli 11 anni. Gigi negli anni ha contribuito al successo di grandi dive del cinema, da Bette Davis sino a Katharine Hepburn, ...

Kate Middleton è stufa che Meghan Markle le rubi sempre la scena : , Continua sotto la foto, C'è forte rivalità tra le due , secondo la stampa britannica, Alcuni esperti della Royal Family credono che Kate Middleton stia mostrando al mondo come sarà la sua figura ...

Meghan Markle : dea della discordia che 'allontana' William e Harry e irrita la Regina : Poche settimane fa sembrava la Regina della stampa inglese e la nuova dea della famiglia reale, oggi viene definita come dispotica e arrogante. Nonostante Meghan Markle aspetti il futuro royal baby, la stampa d'Oltremanica continua a definirla come una donna arrogante, capricciosa e dispotica. Sicuramente non si tratta di aggettivi che si sarebbe immaginata di leggere una volta arrivata in Inghilterra. Come se non bastasse sembrerebbe sempre lei ...

Meghan Markle - il nipote contro la Royal Family : Per Meghan Markle , i problemi con la famiglia d'origine sembrano essere senza fine. Dopo il lungo silenzio da parte dei due maggiori protagonisti degli strali passati nei confronti della duchessa di ...

Attacchi e insulti a Meghan Markle sul profilo di Kensington Palace : I leoni da tastiera non risparmiamo neanche le stanze di Kensington Palace e, questa volta, a finire nel mirino è proprio Meghan Markle , ancora in viaggio istituzionale in Australia e Nuova Zelanda ...

Meghan Markle bacchettata dalla regina Elisabetta : “Non può avere tutto - avrà la tiara che le darò” : Si è già conclusa la luna di miele tra Meghan Markle e la stampa reale? La duchessa di Sussex negli ultimi giorni è finita più volte nel mirino. Nel corso delle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra accanto alla regina Elisabetta erano presenti Camilla Parker Bowles e la duchessa Kate Middleton. La moglie del principe Harry assisteva invece dal balcone a fianco con la moglie del presidente tedesco, Frank-Walter ...

Uk : Harry il più amato dagli Inglesi - Kate Middleton batte Meghan Markle : Nonostante spopoli per i suoi outfit e per la dolce attesa Meghan Markle è riuscita a conquistare solo poco più della metà dei sudditi di Sua Maestà. La nuova classifica di YouGov, l’istituto di ricerca inglese, non lascia spazio a dubbi: Harry con la sua spontaneità piace eccome se piace, tanto da superare la nonna in popolarità, mentre Meghan deve accontentarsi solo della sesta posizione (solo il 55% degli intervistati ha espresso una ...

Meghan Markle despota? Via tre assistenti in 6 mesi : 'Lo staff scappa' : Meghan Markle e le preunte liti di palazzo, la segretaria personale sarebbe ' fuggita ' dopo appena sei mesi. La duchessa di Sussex ha incantanto il mondo durante il tour reale in Australia. Gli outfit glamour e soprattutto la notizia della gravidanza hanno fatto sognare i fan. Ma la popolarità dell'ex attrice hollywoodiana potrebbe ricevere una ...