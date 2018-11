Matteo Salvini appeso a piazzale Loreto | la vergogna E lui risponde alla ragazzine così

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

Elisa Isoardi - paura per l'ex di Matteo Salvini : stalker negli studi televisivi con pacco in mano : Elisa Isoardi , la popolare conduttrice del cooking show di Rai 1 'La Prova del Cuoco', è tornata sotto i riflettori della cronaca non tanto per l'annuncio a sorpresa della rottura con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini tramite un post ed una foto pubblicati sul suo profilo nel noto social network ...

Matteo Salvini - secondo Klaus Davi può tornare al voto solo con il centrodestra unito : La crescita dei sondaggi della Lega di Matteo Salvini è ormai un trend consolidato e confermato di volta in volta. Ma il Carroccio da solo, anche sopra al 30%, come lo attesta Swg, non può ancora ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano su Silvio Berlusconi : Dopo gli ultimi giorni passati a litigare sullo smaltimento dei rifiuti e la possibilità di costruire nuovi inceneritori, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stavolta litigano su Silvio Berlusconi.In un'intervista al Corriere della sera, Di Maio infatti afferma: "Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona ...

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Preservativi gratis ai migranti : Matteo Salvini frena i grillini : Dare Preservativi gratis ai migranti, in particolare “ai beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sondaggio Noto. Il verdetto umiliante : chi è il più conosciuto e più amato : Chi gode e chi piange dopo sei mesi di governo. Il sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa una situazione con pochi dubbi: Matteo Salvini è il ministro più conosciuto e ...

Luigi Di Maio : 'Finché non mi chiede nulla per Silvio Berlusconi' - avvertimento a Matteo Salvini : I retroscena su Luigi Di Maio lo descrivono come 'furioso' per l'incontro avvenuto a Roma tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Un caffè tra amici che, è il timore del leader del M5s , nascondere ...

Rifiuti Campania - Matteo Salvini : 'Servono termovalorizzatori' - ma il M5S non ci sta : Nel corso delle ultime ore, a riempire le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti d'informazione è soprattutto la querelle mediatica che vede gli alleati di Governo, Lega e M5S, scontrarsi circa la delicata questione dei Rifiuti in Campania, del business illegale e della mancanza di strutture impiantistiche idonee a gestire tale emergenza. Il Vicepremier Luigi Di Maio si è detto dispiaciuto per lo "scontro" consumatosi tra il ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini stai attento - per colpa di boiate e schifezze perdi il voto di chi lavora : ...del Meridione costretti a picchiettare sul personal allo scopo di riscuotere quanto è loro dovuto per forniture e prestazioni varie? Perché dovete infliggere alla gente che tiene in piedi l' economia ...

Recita di Natale cancellata a Terni - Matteo Salvini : “Nessuno tocchi le nostre tradizioni” : Il ministro degli InTerni Matteo Salvini interviene su Twitter sulla polemica scoppiata a Terni per la possibile sospensione della Recita di Natale in una scuola primaria del centro: "Non si tratta solo di religione, ma di storia, radici, cultura. Viva le nostre tradizioni, io non mollo!".Continua a leggere

Matteo Salvini - il retroscena : Armageddon politico - 'quando farà cadere il governo e si tornerà al voto' : Sondaggi alla mano, Matteo Salvini è sempre più vicino al momento decisivo, quello in cui darà il benservito a Luigi Di Maio per poi, nelle intenzioni, massacrarlo alle urne. In casa Lega si ragiona ...

Rivelo - Malena senza filtri nel nuovo programma di Real Time : “Matteo Salvini lo vedrei bene al guinzaglio…” : Malena senza filtri. La pornostar italiana più famosa del momento si è raccontata come non mai prima durante il nuovo programma di Real Time, Rivelo. E di rivelazioni ne ha fatte parecchie, fino a commuoversi. “Sono bisessuale, ho sentito il desiderio di sperimentare la mia sessualità anche con le donne, ma accanto a me nel privato vedo un uomo”, ha raccontato davanti alla conduttrice Lorella Boccia, prima di lasciarsi andare a nuove confidenze ...

Matteo Salvini - l'ultimo schiaffo a Di Maio sui rifiuti : 'Non sto al governo per far finta di niente' : Il botta e risposta con il collega grillino ha ormai preso una forma tutta politica, con Salvini che tira dritto per la sua direzione: 'Se produci rifiuti quasi ovunque quei rifiuti significano ...