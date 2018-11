Mattarella : La Costituzione tutela libertà di stampa e minoranze : "La nostra Costituzione all'articolo 6 prevede la tutela delle minoranze, all'articolo 21 la libertà di stampa. Sono due valori che hanno un legame tra di loro. Questo rapporto tra tutela delle minoranze e libertà di stampa è un rapporto importante per la Repubblica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Merano alla Cerimonia in occasione dei 130 anni dalla ...

Mattarella : “Il Capo dello Stato è la voce della Costituzione contro ogni smarrimento verso i valori della Carta” : I presidenti della Repubblica sono “custodi della Costituzione” e svolgono “una funzione di responsabile vigilanza costituzionale”. In questo senso, si può dire che “la Costituzione parla attraverso di essi”. Sono le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Pontedera, alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica ...

Mattarella avverte : «La Costituzione tutela le autorità indipendenti - nessuno deve avere troppo potere» : Il Quirinale interviene in difesa di Bankitalia e degli altri organi entrati nel mirino del governo per le critiche espresse sulla manovra. «La storia insegna che l'esercizio del potere...

Mattarella : la Costituzione tutela le autorità indipendenti dalla politica : Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli alunni di alcune scuole secondarie di secondo grado e, tra le cose che ha voluto sottolineare, ha ricordato che le autorità indipendenti dalla politica sono tali «a garanzia di tutti». Ovviamente il Capo dello Stato non fa alcun riferimento diretto, ma è difficile non pensare ai ministri che in ques...

Mattarella : “Il potere inebria - per questo la Costituzione impedisce che qualcuno ne abbia troppo” : "La storia insegna che l’esercizio del potere può provocare il rischio di fare inebriare, di perderne il senso del servizio e di fare invece acquisire il senso del dominio nell’esercizio del potere. Proprio grazie a un sistema in cui nessuno, da solo, può avere troppo potere, la Carta consente di superare difficoltà e di garantire l’unità della società", ha spiegato il presidente Mattarella.Continua a leggere

