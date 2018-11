Mattarella | Carta tutela minoranze e libertà di stampa

Mattarella : libertà di stampa e minoranze valori sanciti da Carta : "La libertà di stampa e la tutela delle minoranze linguistiche sono due valori correlati e sanciti dalla Costituzione". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ...

SERGIO Mattarella - MONITO AL GOVERNO/ Da Pontedera omaggio a Gronchi : “Presidente garante della Carta” : MATTARELLA a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il GOVERNO, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Mattarella : “Il Capo dello Stato è la voce della Costituzione contro ogni smarrimento verso i valori della Carta” : I presidenti della Repubblica sono “custodi della Costituzione” e svolgono “una funzione di responsabile vigilanza costituzionale”. In questo senso, si può dire che “la Costituzione parla attraverso di essi”. Sono le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Pontedera, alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica ...

Attacco a Bankitalia - Mattarella cita la Cartas 'Autorità indipendenti da politica' : Il capo dello Stato ha voluto intervenire così, pur senza riferimenti diretti, nello scontro fra Di Maio e Bankitalia che il vicepremier grillino aveva invitato a candidarsi in politica dopo le ...

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Carta" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Dl Sicurezza - Mattarella firma il decreto Salvini e invia una lettera al premier Conte : “Rispettare obblighi Carta” : Ieri l’incontro, oggi la conferma, la firma sul decreto e un messaggio al presidente del Consiglio: “Gli obblighi della Costituzione vanno rispettati”. È questo il senso della lettera inviata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Contestualmente alla firma sul decreto Sicurezza. A darne notizia è stata una nota ufficiale del Quirinale. Il testo della missiva è molto chiaro. Eccolo, testualmente: “Signor ...

Mattarella firma il dl sicurezza ma scrive a Conte : "Rispettare la Carta sui migranti" : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato in data odierna il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione e ha Contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte". È quanto si legge in una nota del Quirinale.Nella lettera che il Capo dello Stato ha inviato al premier si legge:"Signor Presidente,in data odierna ho emanato il decreto legge recante: "Disposizioni urgenti in materia di ...