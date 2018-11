MASSIMO GILETTI VS FABIO FAZIO ' Francesco Totti nostro ospite? Per noi costa troppo'

Non è l'arena - Luigi Di Maio si auto-umilia da MASSIMO GILETTI : 'Questo governo porta male - infatti...' : 'Si vede che porta male sto governo...'. Luigi Di Maio , ospite Di Non è l' arena , risponde con una battuta alla domanda di Massimo Giletti sulla situazione sentimentale sua e di quella di Matteo ...

Le anticipazioni per 'Non è l'Arena' di MASSIMO GILETTI dell'11 novembre : l'approfondimento - sull'assoluzione della sindaca romana Virginia ... : Le anticipazioni per 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, che condurrà oggi domenica 11 novembre, l'ottava puntata : l'approfondimento, sull'assoluzione della sindaca capitolina Virginia Raggi. I ...

Asia Argento-Corona è amore : la verità di MASSIMO Giletti : Ormai è ufficiale: fra Asia Argento e Fabrizio Corona è scoppiato l’amore. A commentare la relazione anche Massimo Giletti, uno dei migliori amici dell’ex re dei paparazzi. “Fabrizio Corona ha il fascino de “I fiori del male” e una come Asia Argento, che conosce bene le poesie di Baudelaire, non poteva che esserne attratta – ha svelato il conduttore al settimanale Chi parlando della nuova storia d’amore -. Lei e ...

MASSIMO GILETTI : "Fabrizio Corona? Asia Argento non poteva che esserne attratta" : Massimo Giletti commenta sule pagine del settimanale Chi in edicola da mercoledì 7 novembre, la notizia e le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sulla nuova coppia a sorpresa dell'inverno, quella formata da Asia Argento e Fabrizio Corona: Fabrizio Corona ha il fascino de “I fiori del male” e una come Asia Argento, che conosce bene le poesie di Baudelaire, non poteva che esserne attratta. Lei e Fabrizio sono ...

Non è l'Arena 4 novembre 2018 : anticipazioni e ospiti con MASSIMO Giletti : Non è l'Arena Massimo Giletti Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Politica, economia e lotta alla criminalità nel nuovo appuntamento in prima serata su La7 con il talk di Massimo Giletti Non è l'Arena stasera tv e streaming, diretta Non si placano gli eco della nuova manovra ...

Matteo Salvini clamoroso su MASSIMO GILETTI : 'In Rai me lo sarei tenuto'. Bomba sul suo futuro : Sulle nuove nomine Rai, Matteo Salvini ha fatto alcune dichiarazioni nell'ultima puntata di Non è l'Arena di Massimo Gileti. Con Di Maio parlate di Rai o no? "Ci sono un Amministratore Delegato e un ...

L'aria che tira - Michaela Biancofiore e il delirio su Berlusconi. Sente un fischio - MASSIMO GILETTI la sfotte : 'Matteo Salvini è percepito come leader . Vi assicuro però che le folle erano in piazza per Silvio Berlusconi '. Michaela Biancofiore analizza il dato del voto in Trentino Alto Adige, ospite di Myrta ...

MASSIMO GILETTI dimagrito di 4 chili. E confessa chi è la sua vera donna : La vera donna di Massimo Giletti? La tv! Il noto giornalista si è raccontato in un’intervista radiofonica, raccontando qualcosa di più sulla sua vita privata. Da sempre molto riservato, il presentatore è stato intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. Il giornalista è single da diversi anni dopo l’addio ad Angela Tuccia, attrice di Un Posto al Sole a cui è stato ...

MASSIMO GILETTI la mia donna si chiama tv : Il conduttore di ‘Non è l’Arena’ Massimo Giletti ospite a “ Un giorno da pecora”, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che gli hanno chiesto: la sua vita personale è di successo come quella professionale: «Quando lavori quasi sempre vuol dire che hai una donna che si chiama tv, e con tutto il resto fai fatica». E’ più felice per degli ascolti da capogiro o per il bacio di una donna? ...

MASSIMO GILETTI : 'La mia donna si chiama televisione' : Io sto dalla parte di Asia, da sempre, lei ha avuto il coraggio di fare una battaglia denunciando un mondo difficile'. E si lascia sfuggire un commento ironico sui capelli di Bennett: 'Quando è ...

MASSIMO GILETTI - dimagrito per amore : “Ho perso 4 chili - grazie a ‘lei’…” : Massimo Giletti è un tuttofare e lo ammette lui stesso: “Seduto non mi vedrete mai”. Sì, perché il volto noto della televisione italiana, conduttore di ‘Non è l’Arena’, sta facendo registrare ottimi numeri anche in questa seconda stagione su La7. E lui stesso, recentemente, ha ammesso di aver sofferto la lontananza dal mondo Rai ma ha fatto di necessità virtù reinventandosi presso l’ammiraglia di Urbano Cairo: ...

MASSIMO GILETTI e l'amore : «Ho perso 4 kg - la mia donna si chiama tv» : Massimo Giletti e la sua vita sentimentale. Il popolare conduttore di 'Non è l'Arena' ne ha parlato a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e...

Non è l'Arena - MASSIMO GILETTI e la minaccia dello spread : con chi si parla della - possibile - Apocalisse : Massimo Giletti torna in prima serata con Non è l'Arena : l'appuntamento è per domenica 21 ottobre, alle 20.30 su La7. Tra gli ospiti ci saranno il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri , ...

MASSIMO GILETTI mi hanno costretto a lasciare la Rai : Massimo Giletti è stato ospite al programma “Un giorno da Pecora “su Rai Radio1, e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. «È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l’Arena – dice – Mi ha costretto ad andare via il direttore generale Orfeo, nella sua libertà assoluta. Poi mi sarebbe piaciuto che si fosse assunto la responsabilità di quel che è successo dopo». E ai conduttori che gli chiedono se quella di ...