Mario | morto a Madrid nel 2013 | È stato ucciso

Mario Biondo - a Domenica In parla la madre del cameraman morto in Spagna : Nella puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato la madre di Mario Biondo , il cameraman italiano morto in Spagna nel 2013. Anche se il caso è stato archiviato come suicidio, ci sono ancora molti ...

Morto l'ex pugile Mario Melo - fatale una gara di croissant : Una morte tragica [VIDEO]le cui cause, comunque, sono ancora in fase di accertamento. l'ex pugile argentino Mario Melo, campione sudamericano negli anni '90 e sfidante al titolo mondiale dei pesi mediomassimi nel 1994, è Morto a Pinamar, vicino Buenos Aires, nel corso della 'Fiesta de la Medialuna', una sagra in cui era prevista anche una gara per il miglior mangiatore di brioches e cornetti. Melo si stava proprio cimentando in questa prova ...

Mario Biondo - nuovi esami su corpo del cameraman morto a Madrid : Nuova autopsia sul corpo di Mario Biondo, il cameraman palermitano, 30 anni, trovato morto il 30 maggio 2013 nell’appartamento a Madrid in cui abitava assieme alla moglie Raquel Sánchez Silva, giornalista della tv spagnola “Tele Cinco”. La procura generale di Palermo ha disposto per stamani l’esumazione e ulteriori accertamenti necroscopici per fare luce sulla morte. L’autopsia sarà eseguita alla Medicina legale del Policlinico. Il secondo ...

Super Mario è morto. Si chiamava Mario Segale - aveva 84 anni ed era italo-americano : Morto negli USA A 84 anni il "vero Super Mario": Mario Segale, imprenditore immobiliare italo-americano che negli anni Settanta affittò a Nintendo un magazzino dove il colosso dei videogiochi creò e battezzò con il suo nome il celebre idraulico coi baffi, tuta blu e cappellino rosso, è morto a Twikila nello stato di Washington.In un capannone nell'area di Seattle Nintendo creò Donkey Kong, il gioco che vide per ...

Maltempo a Cattolica : morto Mario Deriu dipendente di una ditta di infissi : C’era il vento ideale per praticare kitesurfing. Un’occasione che Mario Deriu non ha voluto perdere. Il dipendente di una ditta

Morto a 87 anni Mario Bandiera : patron della griffe Les Copains e socio del Bologna Calcio : All'età di 87 anni è Morto l’imprenditore bolognese Mario Bandiera, patron del marchio Les Copains e storico socio del Bologna Calcio.Continua a leggere

