Mara Venier batte ancora Barbara d’Urso e la sua Domenica Live

Domenica In - Claudio Amendola calvo in diretta. Choc - Mara Venier e il brutto dubbio sulla sua salute : Choc in diretta a Domenica In . L'ospite Claudio Amendola si presenta davanti a Mara Venier completamente calvo . Un look insolito che ha fatto preoccupare la conduttrice per la salute dell'attore ...

Domenica In - Antonella Clerici si commuove da Mara Venier parlando di Fabrizio Frizzi : Per gli esperti di tv è uno dei migliori momenti del piccolo schermo della settimana: stiamo parlando dell'ospitata di Antonella Clerici a Domenica In da Mara Venier: la bionda conduttrice ha ripercorso dalla collega la sua lunga carriera, dagli esordi passando per la storica Prova del Cuoco, fino a Portobello.Ma a segnare Antonellina è stato un evento luttuoso, la scomparsa del collega Fabrizio Frizzi: Avevo visto Fabrizio il giovedì. La ...

CLAUDIO AMENDOLA/ Cambio look e capelli rasati - Mara Venier lo stronca : 'Ti invecchia parecchio' - Domenica In - - IlSussidiario.net : CLAUDIO AMENDOLA sarà uno degli ospiti della puntata del 18 novembre di 'Domenica In' da Mara Venier per presentare la fiction 'Nero a metà'

Emma Marrone : 'Non credo nel principe azzurro - meglio il lavoro' - Mara Venier la sprona : Le parole che Emma Marrone ha usato a "Domenica In" per descrivere la sua situazione sentimentale, hanno colpito molto Mara Venier; la padrona di casa del format di Rai Uno, infatti, si è sbilanciata in diretta dando un consiglio da madre alla disillusa cantante. Alla vincitrice di Amici che le raccontava di mettere il lavoro prima di tutto e di non credere più nel principe azzurro, la conduttrice veneta ha detto: "Non mettere alla porta ...

Claudio Amendola calvo - Mara Venier preoccupata : ecco perché : Claudio Amendola calvo a Domenica In: Mara Venier si preoccupa Claudio Amendola giunge a Domenica In per un’intervista con Mara Venier, senza capelli e barba. L’aspetto fisico dell’attore romano, però, fa subito preoccupare la conduttrice. Quest’ultima chiede spiegazioni al suo ospite, il quale le consiglia subito di stare tranquilla. Sappiamo bene che qualche mese fa […] L'articolo Claudio Amendola calvo, Mara ...

Domenica in - l'allusione spinta di Mara Venier con Alba Parietti e Simona Izzo : 'E tu gliel'hai data...' : Momenti piccanti a Domenica in su Raiuno con Mara Venier scatenata non appena si affronta il controverso tema del rimorchio attraverso chat e applicazioni varie. A discuterne con la conduttrice ci ...

Domenica In - Mara Venier : "Ad un certo punto gliel'hai data" : Come ogni Domenica, Mara Venier e Barbara D'Urso si sfidano a colpi di share sulle rispettive emittenti televisive. E mentre la D'Urso affronta temi scottanti su alcunu personaggi del Gf Vip , Mara ...

Domenica In - da Mara Venier clamoroso siluro a Elisa Isoardi : c'è Antonella Clerici - cosa mostrano in diretta : Un , involontario?, agguato Rai a Domenica In . Ospite d'eccezione di Mara Venier è Antonella Clerici , conduttrice di Portobello sabato sera su Raiuno , in affanno sugli ascolti, e soprattutto ex ...

Domenica In - Mara Venier inizia con lo 'scandalo' : 'Ma chi è questo mostro?' - la rivolta dei telespettatori : Subito polemica su Domenica In . I telespettatori criticano Mara Venier per l'inizio 'scoppiettante' della puntata di Domenica 18 novembre: il salotto di Raiuno ospita tra gli altri Alba Parietti e ...

Domenica In - dove osa Mara Venier : 'Tu gliel'hai data'. Si parla di sesso - sconcerto in studio e a casa : A Domenica In si parla di donne mature e 'rimorchio facile' sui social, tra attrazione e truffe. Mara Venier scatenata, anche grazie al piccante apporto di Simona Izzo e Alba Parietti in studio, ...

Mara Venier - caduta in diretta sfiorata a Domenica In! : Domenica In: Mara Venier rischia di cadere in diretta La storia stava quasi per ripetersi! Per fortuna “quasi”, visto che non è successo: Mara Venier, in apertura della puntata di Domenica In di oggi, 18 novembre 2018, ha infatti rischiato di cadere rovinosamente proprio davanti alle telecamere e ai suoi ospiti, nei primissimi minuti del programma. La puntata si è aperta sulle note della divertente sigla “C’è Domenica In, ...

Domenica In : Mara Venier va in onda senza Domenica Live? : Mara Venier rinuncia alle vacanze e va in onda no stop con Domenica In Non si fermerà neanche quest’anno durante le feste natalizie, a quanto pare, Domenica In: il fortunato contenitore pomeridiano del dì festivo della prima rete, che Mara Venier ha riportato ai vecchi splendori, dovrebbe infatti far compagnia regolarmente ai telespettatori di Rai1 nelle domeniche a cavallo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, esattamente ...

Portobello oggi non va in onda/ Foto - Antonella Clerici si consola con Mara Venier : 'amica mia arrivo' - IlSussidiario.net : Portobello oggi, sabato 17 novembre, non va in onda: Antonella Clerici lascia spazio alla Nazionale di Roberto Mancini e tornerà sabato 24 novembre.

Cristina Parodi a Diva e Donna : 'Non sarò mai come Mara Venier e Barbara d'Urso - ho una diversa estrazione' : Cristina Parodi forse non aveva intenzione di ferire, ma le sue parole a Diva e Donna trasudano snobismo. La conduttrice di La prima volta , che non brilla per alti ascolti, rilascia un'intervista che ...