Manovra | l' Ue prepara sanzioni Tria | Programma non cambia

ilgiornale

: Il Governo corre ai ripari e prepara un emendamento alla manovra 2019 con il finanziamento per il bonus bebé anche… - fiscoetasse : Il Governo corre ai ripari e prepara un emendamento alla manovra 2019 con il finanziamento per il bonus bebé anche… - Michele_Arnese : RT @semeraro_g: «il tempo comprato dalla politica espansiva della Bce con il QE non è stato usato dai gov.Monti,Letta,Renzi e Gentiloni per… - semeraro_g : «il tempo comprato dalla politica espansiva della Bce con il QE non è stato usato dai gov.Monti,Letta,Renzi e Genti… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Dopo il no del governo a modifiche sostanziali allae la decisione di andare allo scontro aperto con Bruxelles, l'Europail pacchetto diall'Italia.Il "giorno x" è praticamente arrivato: mercoledì la Commissione europea pubblicherà le opinioni sul bilancio dei Paesi membri "e darà seguito alla richiesta dei fattori rilevanti sul debito", come annuncia Valdis Dombrovskis: "Stiamondo per mercoled il nostro pacchetto per il semestre europeo, che include opinioni sulle bozze di bilancio di tutti i membri dell'Eurozona, incluso un riesame della bozza di bilancio italiana e dei follow up riguardo alla nostra richiesta in merito ai fattori rilevanti che riguardano il cosiddetto articolo 126" , ha detto. Non è esclusa - anzi, è assolutamente probabile - che verrà aperta una proceduta di infrazione, anche se il vicepresidente non si è voluto sbottonare: "Non ...