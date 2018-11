Manovra | Dombrovskis | lavoriamo al nostro pacchetto di mercoledì

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : 17.20 "I piani del governo Italiano sono controproducenti per l'economia Italiana stessa, e ora i tassi d'interesse sul debito sovrano sono una volta e mezzo più alti di un anno fa". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis - Manovra cambi o via alla procedura infrazione : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha incontrato la stampa, come accade per prassi, al termine dell'Ecofin.

Dombrovskis : "Manovra va corretta" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è rientrato in Italia senza incontrare i giornalisti. " Abbiamo alcuni disaccordi - aveva ammesso questa mattina il responsabile del Tesoro -, ma questo - ...

Manovra - Dombrovskis : Se non cambia consideriamo procedura : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dombrovskis - Manovra va corretta : ANSA, - BRUXELLES, 6 NOV - La correzione della manovra italiana dovrà essere "considerevole": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Numericamente l'Italia avrebbe ...

Dombrovskis : se Manovra Italia non cambia pronti a procedura : Roma, 6 nov., askanews, - Se il piano di Bilancio dell'Italia 'non cambiasse materialmente dovremo riconsiderare le nostre conclusioni sulla procedura per deficit eccessivo', ha avvertito il ...

Manovra - Dombrovskis : valutiamo procedura per deficit eccessivo : 'E' qualcosa che stiamo valutando', ha risposto Dombrovskis, rispondendo in una conferenza stampa a una domanda sull'ipotesi di una procedura contro l'Italia dopo che il ministro dell'Economia, ...

Manovra - Dombrovskis : caso Italia al centro di Eurogruppo oggi : Bruxelles, 5 nov., askanews, - 'Ci aspettiamo una discussione sul Documento programmatico di bilancio Italiano. La posizione della Commissione è chiara: ci aspettiamo una documento di bilancio rivisto ...

Ue - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole alla Manovra italiana' : "La Ue è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Manovra - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole' : La Ue 'è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Manovra : Tria a Bruxelles - Dombrovskis 'Serve correzione considerevole' : ...della Commissione Europea nel giorno dell'incontro del nostro ministro dell'Economia con l'Eurogruppo - Nel giorno della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles in cui il nostro ministro dell'Economia ...