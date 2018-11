Manchester United | la fobia di Pogba | il francese ha paura dell’acqua

Manchester United - dopo 15 anni Neville non ha ancora perdonato Schmeichel [VIDEO] : Il Manchester United degli anni Novanta era davvero una corazzata che poteva disporre di calciatori del calibro di Cantona, Scholes, Beckham, Stai, Keane, Giggs e tanti altri. Tra questi anche il portiere Peter Schmeichel e il terzino Gary Neville. I due furono compagni di mille battaglie fino a quando nel 1999 l’estremo difensore lasciò la squadra allenata da Ferguson per trasferirsi allo Sporting Lisbona e poi tornare in ...

Manchester United - De Gea in uscita : ecco il sostituto scelto da Mourinho : Non è stato un anno da ricordare per David De Gea, portiere del Manchester United e della Nazionale spagnola criticato per alcune prestazioni non all’altezza della sua fama. L’estremo difensore iberico ha il contratto in scadenza la prossima estate e pare proprio che abbia intenzione di non proseguire il rapporto con i Red Devils. Secondo i tabloid inglesi, Mourinho avrebbe già individuato il suo successore: Jordan Pickford. Il ...

Pellegrini - arriva una maxi offerta dal Manchester United : ... come dicono da quelle parti, da mago: Lorenzo Pellegrini ha davvero davanti a sé la prospettiva di giocare in uno dei club più prestigiosi del mondo, accolto da uno stipendio più che raddoppiato ...

Calciomercato - il Manchester United segue attentamente un talento della Serie A : Le prestazioni di Lorenzo Pellegrini in questa prima fase di stagione hanno attirato l’attenzione delle big d’Europa. Il giovane centrocampista della Roma ha sfruttato i problemi fisici di Pastore per conquistare una maglia da titolare, poi mantenuta grazie ad una Serie di partite di livello condite da assist, gol e giocate decisive. L’ultimo club ad averlo messo nel mirino sarebbe il Manchester United con ...

Manchester United - Rooney attacca Mou : “Tanti momenti imbarazzanti - non potevo rimanere” : In occasione della partita di ieri sera tra Inghilterra e Usa, Wayne Rooney ha concluso la sua esperienza con la Nazionale dei Tre Leoni. È stata una festa, condita dalla passerella d’onore, gli applausi di compagni e avversari, una mezz’ora in cui è andato vicino al gol. Il bottino di Rooney con la maglia dell’Inghilterra consta di 53 reti, primatista assoluto, e di 120 partite, alle spalle del solo Peter Shilton. ...

Manchester United - Rooney duro con Mourinho : "Con lui momenti imbarazzanti" : L'ultima partita è stata un trionfo: la passerella d'onore, i premi, gli applausi dei compagni e di tutto Wembley, il tempio sacro del calcio britannico. Foto, ovazioni al suo ingresso in campo a ...

Inter - il Manchester United tenta Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori talenti in casa Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato l'estate scorsa dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato italiano. Anche quest'anno lo slovacco si sta confermando su quei livelli e, anzi, anche in Europa sta dimostrando il proprio valore, ...

Rooney : "Con Mourinho è finita in modo imbarazzante al Manchester United" : ... i migliori 11 delle prime 12 partite I migliori 11 della Serie A Wayne Rooney: l'ultima con l'Inghilterra L'ultima di Rooney Le migliori tifoserie del mondo Le migliori tifoserie del mondo Wayne ...

In UK : Inter - Manchester United in pressing per Skriniar : Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Manchester United avrà bisogno di alzare notevolmente l’offerta all’Inter per riuscire a convincere il club nerazzurro a cedere il difensore slovacco Milan Skriniar. Già questa estate la società meneghina ha detto no a una proposta da 60 milioni di euro. I Red Devils infatti da agosto hanno messo nel […] L'articolo In UK: Inter, Manchester United in pressing per Skriniar ...

Manchester United - ricavi in calo a 150 milioni di euro nel primo trimestre : calo del 6% nei ricavi per il Manchester United nel primo trimestre della stagione 2018/19: fatturato a 150 milioni. L'articolo Manchester United, ricavi in calo a 150 milioni di euro nel primo trimestre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

KPMG - i due volti di Manchester : City ok in campo - United bene nei conti : Un report di KPMG analizza le ultime 7 stagioni dei due club di Manchester sia dal punto di vista sportivo, che da quello economico-finanziario. L'articolo KPMG, i due volti di Manchester: City ok in campo, United bene nei conti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fellaini si è tagliato i capelli/ Foto : il giocatore del Manchester United festeggia così il suo compleanno - IlSussidiario.net : Fellaini si è tagliato i capelli/ Foto: il giocatore del Manchester United festeggia il suo compleanno eliminando la sua folta chioma

Paul Smith & Manchester United : dagli abiti agli accessori : Dopo una decade di sodalizio creativo tutto dedicato all’abbigliamento formale, Paul Smith e Manchester United debuttano anche con una linea di accessori. E proprio nella stagione in cui altri brand, come Off-White, Balenciaga e Acne Studios, propongono berretti e maxi sciarpe ispirate all’abbigliamento delle tifoserie calcistiche, il designer britannico sceglie tutt’altra direzione e crea una collezione essenziale ispirata all’heritage ...

Manchester United - Pogba : “Alla Juve ero in vacanza - qui è casa mia” : Doccia gelata per i tifosi della Juventus. Paul Pogba ha parlato del periodo che sta vivendo nella sua carriera: il centrocampista francese si è detto, ad un’intervista rilasciata a “Inside United”, soddisfatto della sua vita al Manchester United. Accostato più volte alla Juventus, il centrocampista ha freddato i tifosi della Juventus spendendo parole di immenso amore […] L'articolo Manchester United, Pogba: “Alla ...