Maltempo | Veneto | iniziata ricognizione danni comuni coinvolti

Maltempo Veneto : sempre sotto controllo frane nel Bellunese : Anche se le previsioni meteo sono tutto sommato favorevoli (deboli piogge sono attese solo dalle ore serali di domani, lunedì 19 novembre), il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto mantiene lo stato di attenzione per rischio idrogeologico (allerta gialla) nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano, in provincia di Belluno, dove le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane hanno riattivato ...

Maltempo Veneto : vicino Belluno scongiurata l’evacuazione del paese : Salgono a tre i potabilizzatori della Regione Emilia-Romagna attivi per assicurare l’approvvigionamento idrico nel comune di Rocca Pietore, nell’alto Agordino, in Veneto, duramente colpito dal Maltempo delle settimane passate. Posizionati all’ingresso della gola dei Serrai di Sottoguda, hanno scongiurato il rischio di evacuazione per chi vive nel centro abitato. L’ultimo è diventato operativo nelle ore scorse. Come gli ...

Maltempo - la presidente del Senato Casellati : “il Veneto è in ginocchio soltanto quando prega” : “Il Veneto e’ in ginocchio solo quando prega“. Cosi’ la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha commentato questa sera – a margine della visita a Padova a due mostre sul centenario della Grande Guerra -la pronta reazione delle popolazioni della montagna bellunese colpite dal Maltempo. “Sulla reazione del popolo Veneto non avevo alcun dubbio – ha aggiunto Casellati, che una settimane ...

Maltempo Veneto : Zaia nominato commissario - “l’obiettivo è tornare come prima e più di prima” : “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo è tornare come prima e più di prima”: lo ha dichiaraoo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, nominato oggi commissario Delegato per gli interventi a seguito del Maltempo ...

Maltempo : Confartigianato veneto - ogni giorno che passa è un regalo a speculatori : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - Il Presidente di Confartigianato Imprese veneto Agostino Bonomo ha scritto al Commissario per l’emergenza in pectore Luca Zaia (manca solo l’ufficializzazione da parte del Consiglio dei Ministri atteso da qui a poche ore) chiedendo "l’apertura di un Tavolo Guida che ri

Maltempo Veneto - Anef e E-distribuzione : “Salva la stagione di sci” : Anef Veneto e i vertici di E-distribuzione hanno garantito il funzionamento degli impianti sciistici della provincia di Belluno dopo l’ondata di Maltempo di fine di ottobre. E’ questo l’esito di un incontro svoltosi oggi a Belluno cui hanno preso parte Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, il vice Diego De Battista, Francesco Rondi e Roberto Zapelloni, rispettivamente Responsabile E-distribuzione Macro Area Territoriale ...

Maltempo Veneto : “Arriva il gelo - allarme per le verdure” : Nei campi sembra primavera, con fiori ed erbe spontanee quasi da raccogliere complici le insospettabili giornate di sole. Sale però la preoccupazione tra gli orticoltori per l’arrivo dell’ondata di freddo annunciata nei prossimi giorni anche in Veneto. In pericolo le verdure coltivate all’aperto come cavoli, verze, cicorie e broccoli suscettibili al repentino abbassamento delle temperature. “Il gelo – sostiene ...

Maltempo : Anci veneto ai Comuni - indirizzare interventi solidarietà su C/C Regione : Padova, 15 nov. (AdnKronos) - L’Anci veneto ha scritto ai sindaci del veneto per fornire alcune linee guida sulle iniziative di solidarietà che molti Comuni stanno organizzando per aiutare le popolazioni in difficoltà. Nella lettera inviata ai Comuni l’Anci veneto fa il punto sulla situazione “i Com

Emergenza Maltempo : anche la protezione civile di Monza in Veneto per aiutare : all'Emergenza maltempo. Il responsabile Mario Stevanin è stato a Taibon Agordino in provincia di Belluno. «Orgogliosi» dicono il sindaco Allevi e l'assessore Arena. L'appello dell'Anci per il Veneto ...

Maltempo Veneto : ingegneri pronti ad intervenire - al via le ricognizioni : Gli ingegneri veneti sono vicini alle popolazioni colpite dal Maltempo di fine ottobre e pronti a intervenire per dare il loro contributo volontario. È quanto emerso dal consiglio della Foiv – Federazione degli Ordini degli ingegneri del Veneto, che si è riunito a Belluno, in segno di solidarietà alla provincia colpita dall’evento eccezionale. “Abbiamo scelto di partire simbolicamente da qui, da Belluno, con il primo di una ...