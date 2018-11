Maltempo | Vco chiede lo stato di emergenza per le statali 337 e 34

meteoweb.eu

: Maltempo Piemonte: nel VCO ancora interrotte due strade - #Maltempo #Piemonte: #ancora - zazoomnews : Maltempo Piemonte: nel VCO ancora interrotte due strade - #Maltempo #Piemonte: #ancora -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il consiglio della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha votato all’unanimita’ la richiesta per il riconoscimento dellodiper le34 del lago Maggiore e 337 della Valle Vigezzo. L’obiettivo e’ di accorciare i tempi burocratici per interventi di messa in sicurezza – gia’ coperti finanziariamente – dopo le frane che hanno interessato le due strade che collegano alla Svizzera. Domani il presidente della Provincia Arturo Lincio sara’ a Roma per discutere con ANAS della riclassificazione di alcune strade come provinciali la Feriolo-Fondotoce, il collegamento per Macugnaga, l’arteria orientale del lago d’Orta e la strada della valle Cannobina. L'articolo: Vcolodiper le337 e 34 Meteo Web.