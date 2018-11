Maltempo | Terna rafforza i turni di reperibilità per far fronte alla nuova ondata

Maltempo Trento : senso unico alternato tra Dimaro e Campiglio : Dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento arriva un ulteriore aggiornamento della situazione della viabilità. Tra le cose da segnalare c’è la possibilità di transito, a senso unico alternato , con mezzi con massa a pieno carico fino a 18 tonnellate, lungo la strada statale 239 di Campiglio , tra Dimaro e Campiglio . Sono ancora 24 le strade del Trentino chiuse o con limitazioni al traffico in seguito all’ondata di ...

Maltempo - a Portofino manca il gas : arriva una chiatta con cisterna : Il mare che ha distrutto la strada per Portofino ha danneggiato anche la condotta del gas che passa sotto la carreggiata. Portofino è senza gas da lunedi’ scorso, mentre e’ stata riattivata la distribuzione dell’energia elettrica. Per riportare il gas nel borgo i soccorritori e il Genio militare stanno pensando di far arrivare una chiatta con una cisterna che possa immettere il gas nella tubatura nei pressi di Paraggi. E’ ...