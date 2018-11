Maltempo sulla città turistica di Nha Trang | morti e danni

Maltempo - allerta arancione sulla Sardegna. Domani bora e acqua alta a Venezia : Previsti venti di burrasca e precipitazioni, scuole chiuse a Sassari e Alghero. Dal pomeriggio la perturbazione interesserà le regioni del centro sud

Maltempo Sardegna : chiuso tratto sulla SS125 “Orientale Sarda” per allagamento : A causa di allagamenti, sulla SS125 “Orientale Sarda” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 279,400 in località Budoni, in provincia di Sassari, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Maltempo Sardegna: chiuso tratto sulla SS125 ...

Maltempo USA - tempesta di neve e ghiaccio sulla East Coast : 7 vittime - 44 feriti e forti disagi nei trasporti [FOTO e VIDEO] : 1/36 ...

Maltempo : banchi di nebbia sulla A1 Roma-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli: all’altezza di Guidonia Montecelio la visibilità è a 90 metri, tra Valmontone e Frosinone a 80. nebbia a banchi anche sulla A24 Roma-Teramo con visibilità a 80 metri sia sul tratto urbano all’altezza del Gra, sia tra Castel Madama e Carsoli. sulla Diramazione Roma Nord nebbia a banchi tra l’allacciamento col Gra e quello con la A1 con ...

Maltempo : allerta meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Maltempo Sicilia - aperta indagine sulla morte del medico : disposta autopsia : La Procura di Termini Imerese (Pa) ha aperto un’indagine sulla morte di Giuseppe Liotta, il medico scomparso durante il nubifragio di sabato scorso mentre andava in ospedale a Corleone per il suo turno di lavoro e trovato morto questa mattina. Il fascicolo e’ ancora a carico di ignoti e ipotizza i reati di inondazione e omicidio colposo. La Procura, diretta da Ambrogio Cartosio, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, ...

Maltempo : nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo all’altezza di Vicovaro Mandela. La visibilità è a 100 metri. L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Danni Maltempo - la Cia regionale interviene sulla gestione del territorio : Bisogna restituire agli agricoltori la gestione degli enti preposti alla salvaguardia del territorio. interviene la Cia dopo le tragedie del maltempo

Cosa sappiamo sulla casa in cui sono morte 9 persone per il Maltempo in Sicilia : La villetta era molto vicina a unl fiume e nel 2008 il Comune ne aveva ordinato la demolizione: ci sono versioni discordanti su Cosa successe dopo

Maltempo - disastro in Calabria per un violento nubifragio sulla jonica : Simeri sott’acqua - gente in fuga sui tetti [FOTO] : 1/17 ...

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Catanzarese - chiuso tratto sulla SS106 Var A : nubifragio questa mattina nel Catanzarese, tra Catanzaro lido e Botricello: situazione critica soprattutto nella zona di Simeri mare, dove si sono registrati danni. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo decine di automobilisti, le cui vetture sono rimaste bloccate nell’acqua che ha raggiunto anche un metro d’altezza. Allagamenti segnalati anche nei territori di Sellia Marina e Botricello: isolata la zona di Santa Maria. sulla ...

Maltempo Calabria : gravi allagamenti a Simeri e sulla ss106 : Dopo aver colpito duramente la Sicilia, fra la giornata di ieri e la nottata la perturbazione è risalita verso lo Ionio e la Calabria, apportando su quest'ultima regione forte Maltempo e...

Maltempo - sulla villetta di Casteldaccia gravava un ordine di demolizione : VIDEO / Maltempo in Sicilia, la tragedia di Casteldacci a VIDEO / Casteldaccia, il silenzio dopo la tragedia VIDEO / La tragedia di Casteldaccia, la cronaca dalla villetta «La zona in cui è esondato ...