Maltempo Sicilia | “Faro acceso anche su Rfi”

Maltempo Sicilia - il sindaco di Mazara del Vallo : “Fiume ingrossato - ma situazione sotto controllo” : “Allerta meteo Mazara del Vallo. La situazione è sotto controllo. Si sta registrando un ingrossamento del fiume ma finora non ci sono grossi problemi. C’è da augurarsi che la Regione inizi il dragaggio del fiume per non vivere sempre in tensione“. Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Nicola Cristaldi. “Allo stato attuale si raccomanda una certa attenzione negli spostamenti soprattutto in prossimità del fiume ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Continua il Maltempo in Sicilia, interessata dalla serata di ieri da forti piogge che hanno colpito in particolare il Catanese e il Palermitano. La pioggia della scorsa notte a Palermo ha causato gravi danni a esercizi commerciali, abitazioni e strade. Il ristorante la Fattoria è stato allagato; in via Corpo di Guardia il torrente cosiddetto “Vadduneddu”, normalmente di piccola portata, è esondato. Il tubo che contiene le acque e che ...

Maltempo Sicilia : 12 milioni per pulire 57 torrenti e fiumi : “La Regione Siciliana è a fianco dei Comuni. Abbiamo consapevolezza della vulnerabilità idraulica del territorio, soprattutto in quelle zone dell’Isola nelle quali, nel corso degli anni, la cementificazione selvaggia ha prodotto processi in alcuni casi purtroppo irreversibili. Dove possibile, dobbiamo intervenire subito con la manutenzione e lo stiamo facendo: la priorità è la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Nelle zone dove non si ...

Maltempo : gravi disagi in Sicilia. Strade sommerse a Lentini - crolla muro a Solarino : Forti disagi in Sicilia per il Maltempo. Nella notte danni a Lentini e Solarino, colpito il siracusano. Pesanti disagi tra ieri sera e la notte sulla Sicilia orientale a seguito dei forti nubifragi...

Maltempo Sicilia - il Sindaco di Mazaro Del Vallo : “Accolta la richiesta di calamità” : “La Giunta regionale di Governo ha accolto la richiesta del Comune di Mazara del Vallo: è stato dichiarato lo stato di calamità naturale nella nostra città”. Lo annuncia il Sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), Nicola Cristaldi, aggiungendo: “A causa del violento nubifragio del 10 e 11 novembre e dell’esondazione del fiume Mazaro abbiamo ricevuto parecchi danni e abbiamo attivato tutte le procedure perché si possa ...

Maltempo in Sicilia : alluvioni lampo tra catanese e siracusano - vasti allagamenti a Riposto e Augusta : Intense piogge sulla Sicilia ionica, nubifragi e alluvioni lampo tra catanese e siracusano. Una nuova fase di forte Maltempo sta interessando la Sicilia ed in maniera particolare i settori...

Maltempo Sicilia - il sindaco di Agrigento : “Sì alle agevolazioni nella finanziaria” : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i comuni terremotati siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia. E’ la proposta sostenuta, alla conta dei danni, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedi’ 19 novembre alle 16 incontrera’ con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nella Prefettura della Citta’ dei ...

Maltempo Sicilia : incontro alla Regione sugli interventi a Sciacca : Si è tenuto un incontro alla Regione Siciliana per discutere degli interventi contro il dissesto idrogeologico da realizzare a salvaguardia della popolazione e delle attività commerciali e agricole nel comune di Sciacca. A coordinare la riunione, ieri pomeriggio, il governatore Nello Musumeci. All’incontro nel palazzo d’Orleans hanno partecipato, tra gli altri, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il sindaco ...

Allerta Meteo - allarme per il Maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo l’alluvione di inizio novembre : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 121 ‘Catanese’. Lo comunica Anas in una nota specificando che era stata chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all’alluvione del primo fine settimana di novembre. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo ...

Maltempo Sicilia : la Regione incontrerà i sindaci di Sciacca e Licata : Gli interventi per la sistemazione idraulica e contro il dissesto idrogeologico a Sciacca e Licata, che la Regione Siciliana dovra’ adottare a seguito dei danni causati dal Maltempo nelle ultime settimane, saranno al centro di due apposite riunioni, presiedute dal governatore Nello Musumeci, che si terranno domani pomeriggio a Palermo, a Palazzo d’Orleans. Oltre ai primi cittadini dei due Comuni agrigentini Francesca Valenti e ...

Maltempo Sicilia : riapre la SS188 anche in orario notturno : “Proseguono senza sosta gli interventi di Anas per il ripristino della transitabilita’ sulle strade statali interessate dalle eccezionali precipitazioni della scorsa settimana”. Lo rende noto la Societa’, sottolineando in una nota che “in particolare, la strada statale 188dir / C ‘Centro Occidentale Sicula’ e’ stata riaperta alla circolazione anche in orario notturno, in seguito all’apertura ...