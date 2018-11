Maltempo | scuole chiuse per allerta meteo martedì 20 novembre | l’elenco delle regioni

Emergenza Maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni martedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Martedì 20 novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo accompagnata da crollo termico che sta interessando l’Italia, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Martedì 20 novembre 2018. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Campania Torre del Greco Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse anche a Codrongianos e Sorso : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. scuole chiuse a Codrongianos e Sorso, in provincia di Sassari, parchi off limits a ...

Maltempo Sardegna : domani scuole chiuse ad Alghero : scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani ad Alghero. Lo dispone l’ordinanza alla firma del sindaco Mario Bruno, in seguito all’avviso di condizioni meteorologiche avverse – codice arancione – diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna dalle ore 3 della prossima notte e per le 36 ore successive. L'articolo Maltempo Sardegna: domani scuole chiuse ad Alghero ...

Maltempo Campania : “Stiamo riaprendo le scuole chiuse dopo i temporali” : “Come anticipato i lavori per riaprire le scuole chiuse dopo il Maltempo stanno andando avanti a tappe forzate. Mercoledì, ovvero ieri secondo il nostro crono programma ha riaperto la scuola Cimarosa. Domani riaprirà la scuola Villanova. Contiamo di riaprire la scuola Viviani lunedì visto che solo oggi si e’ potuto accedere ad un’area privata confinante per mettere in sicurezza alcuni alberi insistenti nell’area ...

Maltempo - fango negli invasi di acqua : domani niente scuole chiuse a Palermo : domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado e l’università a Palermo, dopo la chiusura decisa per oggi dal sindaco a causa dei disagi per la distribuzione idrica in città. Gli invasi nei pressi di Palermo sono colmi di fango e sporcizia ed è stato necessario ripulire l’acqua. Da questa notte l’acqua entrerà nuovamente nelle tubature di Palermo. Sono stati numerosi i disagi dovuti alla mancanza di acqua, soprattutto nella ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Maltempo : scuole chiuse domani mercoledì 07 Novembre nella Bassa Ossola : Il perdurare del Maltempo ha indotto i sindaci di Premosello Chiovenda, Vogogna e Ornavasso, nel Verbano Cusio Ossola, a chiudere le scuole cittadine per domani mercoledì 07 Novembre. Nei tre comuni della Bassa Ossola, dove oggi le piogge sono state intense, rimarranno chiuse le scuole elementari, medie e gli asili. L'articolo Maltempo: scuole chiuse domani mercoledì 07 Novembre nella Bassa Ossola sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - acqua razionata a Palermo : Mercoledì 7 Novembre scuole chiuse : Domani scuole chiuse a Palermo a causa del razionamento dell’acqua effetto dell’ultima ondata di Maltempo che ha reso torbida le acque degli invasi della provincia. Terminata, intanto, la fase di svasamento del fango dagli impianti di Poma e Rosamarina. In corso le analisi per verificare possibilita’ di utilizzo dell’acqua. In ogni caso, informa la Protezione civile comunale, la bassa pressione in città durerà, in base ...

Maltempo Sardegna : scuole e strade chiuse - traffico rallentato : A causa del Maltempo in Sardegna si registrano ancora strade chiuse per frane e traffico rallentato. L’Anas segnala traffico rallentato sulla Ss 197 nel tratto San Gavino-Sanluri (su) al km 8+100 per l’esondazione di un canale di irrigazione. chiuse da ieri per frane la Statale 390 di Barisardo (Nu) e la SS 200 dell’Anglona. Situazione critica quella della diga di Isili (Su) dove l’acqua sta tracimando dallo sbarramento: ...