Maltempo Piemonte | attese deboli nevicate nel pomeriggio

Maltempo Piemonte : la statale del Lago Maggiore riaprirà entro 4-5 giorni : La statale 34 del Lago Maggiore dovrebbe essere riaperta entro 4-5 giorni. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna in una riunione a Verbania alla quale hanno partecipato numerosi frontalieri che ogni giorno devono raggiungere la Svizzera. “Dal momento del via libera dello Spresal del Verbano Cusio Ossola, Anas ha assicurato che in 4-5 giorni al massimo la strada potra’ essere riaperta“, ha ...

Maltempo Piemonte : da domani “marcato calo delle temperature e piogge” : “La presenza di un debole promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo centrale fino al Mare del Nord garantisce sul Piemonte tempo stabile per la giornata odierna, seppure caratterizzato da nuvolosità irregolare e locali foschie in formazione in serata sulle pianure. Da domani un vortice depressionario in progressivo avvicinamento dalla Siberia verso il Mar Mediterraneo apporterà sulla regione flussi di aria fredda e umida ...

Maltempo Piemonte : danni per circa 300mila euro - verifiche in corso : “Una prima stima dei danni causati dall’ultima ondata di Maltempo in Piemonte, effettuata sulla base delle ordinanze sindacali esaminate, è all’incirca di 300 mila euro: tuttavia va precisato che non si ha ancora una quantificazione precisa”: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Francesco Balocco, in risposta all’interrogazione del consigliere di Liberi e Uguali, Valter Ottria che chiedeva informazioni sulla ...

Maltempo Piemonte : riapre la strada provinciale per Colloro : riapre domani la strada provinciale che da Premosello Chiovenda sale a Colloro, frazione alta del paese ossolano dove abitano 200 persone. La riapertura e’ possibile grazie agli interventi di bonifica sulla frana caduta giorni fa a causa delle piogge intense che hanno colpito il Verbano Cusio Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: riapre la strada provinciale per Colloro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : nel VCO ancora interrotte due strade : Solo lunedì si saprà quando riprenderanno i lavori sulla frana di Cannobio e quando la strada potrà essere riaperta la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa da martedì scorso. I lavori di disgaggio del versante sono fermi e il collegamento tra Verbania e il Canton Ticino resta interrotto. I disagi maggiori sono per gli studenti che da Cannero e Cannobio si recano nelle scuole di Verbania ma anche per i numerosi frontalieri che dal Verbano vanno ...

Maltempo Piemonte : Lago Maggiore esonda nelle zone costiere : Continua il Maltempo sul Nord Italia per effetto delle persistenti correnti umide e instabili atlantiche. nelle ultime ore anche il Lago Maggiore ha aumentato considerevolmente il suo livello,...

Maltempo Piemonte : fiumi sopra la soglia di guardia - esondati il Lago Maggiore e il Lago d’Orta : Nella notte la Sala operativa regionale della Protezione civile del Piemonte non ha ricevuto particolari segnalazioni: le piogge hanno cessato di interessare gran parte del territorio regionale a partire dalle 24. I fiumi si sono mantenuti sopra la soglia di guardia, ma sotto quella di pericolo, con livelli dell’acqua in calo in tutti i punti monitorati. Anche il livello del Sesia è in diminuzione, pur rimanendo al di sopra del livello di ...

Maltempo Piemonte : situazione in miglioramento - Po sotto il livello di guardia a Torino : situazione meteo in miglioramento in Piemonte dopo le forti precipitazioni che hanno interessato soprattutto l’area nordoccidentale della regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 174 mm di pioggia ad Ala di Stura, nel torinese, 108 a Coazze e 104 ad Andrate Pinalba, sempre nel torinese. A Camparient, nel biellese 99 mm, a Piedicavallo (Bi) 87 mm, a Sambughetto (Vb) 86 mm. Le forti precipitazioni hanno determinato l’incremento ...

Allerta meteo arancione al Nord/ Maltempo ultime notizie - emergenza piogge in Piemonte - Veneto e Lombardia - IlSussidiario.net : Maltempo, Allerta meteo arancione al Nord: sarà emergenza piogge in Piemonte, Veneto e Lombardia, giornata di rovesci in gran parte dell'Italia

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : attivato satellite per seguire l’emergenza : attivato il monitoraggio satellitare per seguire la piena del Po. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, in considerazione del persistere delle precipitazioni sul Nord, ha attivato l’Agenzia Spaziale Italiana e Fondazione Cima per seguire gli effetti della piena del Po che sta interessando in queste ore il Piemonte e sta raggiungendo i livelli di guardia a Torino. Il monitoraggio satellitare consentira’, grazie ai ...

