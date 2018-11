Maltempo | mezzo milione da Cciaa Udine-Pordenone per le imprese

Maltempo - Benedetta Parodi in mezzo al diluvio : albero cade sul suo posto auto : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l’Italia, si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio sale a 11 vittime: è stato trovato morto, infatti, il 61enne disperso a Falcade (Belluno) . Nella giornata di mercoledì è prevista la riapertura delle scuole a Roma e Genova anche se nella stessa giornata un’altra perturbazione raggiungerà il Paese. In Liguria è stato chiuso per mareggiata ...