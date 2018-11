Maltempo Friuli | 3 alpinisti bloccati sulla Cima Strugova

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domani riaperta ai mezzi pesanti la Sr 355 : Da domani verrà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del Maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l’abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : serve organizzazione precisa per il post emergenza : “Ora che abbiamo fronteggiato la situazione iniziale e tutte le criticità maggiori sono state risolte, si apre una fase importante e delicata nella gestione dell’emergenza Maltempo, ovvero l’organizzazione dei prossimi mesi e degli interventi sul territorio. La Giunta è molto fiduciosa di poter ottenere risultati importanti perché il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha già superato situazioni molto difficili e quindi ha ...

Maltempo Friuli : 174 aziende segnalano danni per quasi 9mln : Sono state 174 le aziende che hanno segnalato danni dall’eccezionale ondata di Maltempo alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ieri e oggi ha messo a disposizione dei due territori montani i suoi funzionari per raccogliere tutte le informazioni. Nel complesso, i danni ammontano a quasi 9 milioni. L’attivita’ di raccolta-dati (che proseguira’ fino al 19 novembre) e’ stata condotta in supporto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora 2000 famiglie senza corrente” : Settanta interventi di “somma urgenza” in 28 comuni, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, mentre il rilievo dei danni e’ stimato in oltre 500 milioni. È il report presentato stamani al Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Ci sono ancora zone in cui non siamo arrivati a compiere le verifiche- spiega Riccardi-, lo faremo nei ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La legge di stabilità confermerà l’impegno” : “La prima legge di stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite, facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro, 4 per il 2018 e 6 per il 2019, resi subito disponibili e coordinando gli interventi rispetto alle scelte del governo che, auspico, apporterà quasi tutte le risorse necessarie”. Lo ha affermato oggi a Trieste il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo in ...

Maltempo Friuli : soccorsi a Porto Trieste in Carnia : “La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia sta dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell’esempio di solidarieta’ e unita’ regionale”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi e’ stata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l’entita’ dei danni causati dal Maltempo e l’opera dei soccorritori. Serracchiani ha ...

Crozza - dal ponte Morandi al Maltempo in Friuli - la moglie di Toninelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...

Maltempo Friuli : “Ok a commissario - risorse e semplificazione” : “Servirà nominare un commissario per la gestione dell’emergenza e, contestualmente, dovremo mettere mano al codice degli appalti. Di fronte a un evento eccezionale la normativa dovrà essere più innovativa”. Lo ha detto il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, in visita oggi a Sappada (Udine) e nelle altre zone del Friuli colpite dal Maltempo insieme con una rappresentanza delle commissioni ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : a Lignano erose spiagge e sponde Tagliamento : Una forte erosione del litorale sabbioso a Riviera e a Punta Faro, un grande riversamento di rifiuti spiaggiati, riportati dal Tagliamento sull’arenile e un’erosione della sponda alla foce del fiume. È questo l’elenco dei danni causati dal Maltempo a Lignano Sabbiadoro, come è stato illustrato dal sindaco della località balneare, Luca Fanotto, al vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione Civile, ...

Enrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l'amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Anas : “Permane la chiusura al traffico per la SS 55” : In seguito all’intervento di verifica del versante da parte della Protezione Civile regionale che ha rilevato il pericolo di possibili nuovi fenomeni di distacco di massi isolati o di placche rocciose che potrebbero interessare il piano viabile sottostante, permane fino a lunedi’ 12 novembre la chiusura al traffico della statale 55 “dell’Isonzo”, nel comune di Doberdo’ del Lago (Gorizia). Lo comunica in una ...

Maltempo : Toninelli domani in Veneto e Friuli - martedì in Liguria : “domani sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. In dettaglio il ministro visiterà domani mattina santo Stefano di Cadore, Ovaro, Paluzza e Tolmezzo. Nel pomeriggio si rechera’ a Venezia. L'articolo Maltempo: Toninelli domani in Veneto e Friuli, ...