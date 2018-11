Maltempo Cagliari | esonda il Rio Cixerri e travolge auto | automobilista in salvo

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi parchi e cimiteri : In considerazione delle condizioni meteo avverse e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini. Un violento temporale si sta abbattendo sulla città dalle prime ore del mattino. Allagamenti a Pirri, frazione del capoluogo, nel Campidano e nel Sulcis. Maltempo Sardegna: chiusi i parchi cittadini a Cagliari L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari ...

Maltempo Sardegna : chiusi i parchi cittadini a Cagliari : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. A Cagliari i parchi cittadini – con eccezione del Parco della Musica – ...

Maltempo Sardegna : nubifragio sul Cagliaritano - rallentamenti e code : nubifragio questa mattina sul sud della Sardegna: registrati allagamenti in diverse strade di Cagliari e in qualche centro dell’hinterland. Nel capoluogo si sono registrati allagamenti lungo l’Asse Mediano, in viale Diaz, viale Marconi e via Lungo Saline in direzione dell’Asse Mediano. Segnalati rallentamenti e code: sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti anche a Quartu e in altri centri ...

Maltempo - vento e mareggiate : disastro al Poetto di Cagliari - la spiaggia inghiottita dal mare : La forte sciroccata oltre a creare danni in città ha sommerso la spiaggia Cagliaritana creando non pochi danni agli stabilimenti balneari e ai chioschi del lungo mare. 29 ottobre 2018 Diventa fan di ...

Maltempo Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - la grandinata si sposta verso il centro dell’isola : Si sta spostando velocemente verso il sud Sardegna il ciclone che ha portato vento, pioggia e grandine a Sassari ed Alghero, alle prime luci dell’alba. Sull’altopiano di Campeda e Borore – tra le province di Sassari e Nuoro, nel centro-ovest dell’Isola – si e’ abbattuta una forte grandinata, con chicchi di ghiaccio più piccoli rispetto a quelli che sono caduti ad Alghero, dove il sindaco Mario Bruno segnala ...

Maltempo Sardegna : temporali a Cagliari e Sassari - forte grandinata ad Alghero : Notte di forte Maltempo in Sardegna con temporali e chicchi di grandine del diametro di una palla da tennis che hanno provocato alcuni danni: le avverse condizioni meteo si sono registrate nella notte a Cagliari e all’alba a Sassari, mentre la forte grandinata ha colpito Alghero. A Fonni, nel Nuorese, si è verificata un’esondazione. L'articolo Maltempo Sardegna: temporali a Cagliari e Sassari, forte grandinata ad Alghero sembra ...

Maltempo Cagliari : proseguono le ricerche del pastore disperso : I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono ancora al lavoro nelle montagne tra Feraxi e Capo Ferrato, in comune di Castiadas (Su) per le ricerche del 38enne pastore campano Nicola Campitiello, scomparso il 10 ottobre scorso travolto da un’ondata d’acqua nel Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Le ricerche sono coordinate da una Unità di Crisi Locale, con i Vigili specializzati Tas (Topografia ...

Maltempo - Coldiretti Cagliari : “Aumenta la stima dei danni alle aziende agricole e alle colture” : A poco più di una settimana dall’alluvione che ha colpito il sud Sardegna cresce la prima stima di 5 milioni di euro di danni fatta da Coldiretti Cagliari. Un nuovo ciclone mediterraneo tiene in queste ore in ostaggio gli stessi territori del Sarrabus, del Cagliaritano e il Sulcis. Il mondo delle campagne guarda di nuovo al cielo con la paura a questi eventi, la cui portata non è mai prevedibile negli effetti. La copiosa pioggia di ...

Maltempo Sardegna - allerta declassata : domani niente scuole chiuse a Cagliari : Lezioni regolari domani in tutte le scuole del sud Sardegna. E’ l’effetto del declassamento dell’allerta nubifragi da arancione a gialla. I sindaci interessati quindi, a partire da Cagliari, non estenderanno i provvedimenti di chiusura scattati per la giornata di oggi. Riapriranno anche gli uffici pubblici, compresi quelli della Regione, e le zone verdi. L'articolo Maltempo Sardegna, allerta declassata: domani niente scuole ...

Maltempo Cagliari : traffico rallentato sulla SS195 per allagamenti : traffico rallentato in quattro punti della SS195 “Sulcitana” a Capoterra (Cagliari), località già colpita dall’alluvione del 10 ottobre scorso. Anas segnala traffico rallentato per allagamento al km 11,500 in località Maddalena Spiaggia, dal km 14,800 al km 14,590 in località Torre degli Ulivi, al km 23 in comune di Sarroch e al km 27,800 verso Pula. L'articolo Maltempo Cagliari: traffico rallentato sulla SS195 per allagamenti ...

Maltempo : piogge in Sardegna - a Cagliari scuole e uffici chiusi : scuole e uffici pubblici chiusi, inclusi quelli della Regione e l'università, oggi a Cagliari per l'allerta Maltempo di livello arancione diramata ieri dalla Protezione civile regionale a una ...

Maltempo Sardegna : situazione critica nel Cagliaritano - strade allagate : Piogge intense dalla notte nel Cagliaritano: la situazione è critica in particolare sulle strade. Si registrano allagamenti allo svincolo SS195 ‘Rac’ con la SS130 e innesto 554. Allagato il sottopasso allo svincolo SS130 verso Viale Elmas. Non si registrano criticità sulla SS131 “Carlo Felice” e sulla SS195 ‘Sulcitana’. L'articolo Maltempo Sardegna: situazione critica nel Cagliaritano, strade allagate sembra ...

Maltempo Sardegna - allagamenti nel Cagliaritano : chiuso ponte : Ancora Maltempo in Sardegna, dove per domani è stata prorogata l’allerta meteo. allagamenti si sono verificati lungo la strada consortile di Macchiareddu, vicino a Cagliari, sulla Provinciale 4 a San Sperate e sulla provinciale 90 Siliqua-Uta; chiuso provvisoriamente un ponte sul fiume Cixerri, strade piene d’acqua anche ad Assemini e Castiadas, tutte zone già colpite dalla recente ondata di Maltempo. E’ il bilancio delle forti ...

Maltempo Sardegna : riapre la ss195 nel cagliaritano dopo il crollo di 6 giorni fa : E’ stata riaperta in tempi record la strada statale 195 ‘Sulcitana’, dopo la chiusura di mercoledì scorso in seguito al crollo di un ponte in seguito al violento nubifragio che si era abbattuto sul cagliaritano. La strada, che aveva subito un cedimento all’altezza del chilometro 9, è un’arteria importante che collega diversi centri residenziali tra Pula e Capoterra al capoluogo sardo, oltre a essere utilizzata dai ...