Maltempo | allerta arancione in sette regioni | Scuole chiuse a Napoli | Esondazioni in

Maltempo - pioggia e vento : allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli. Neve a Ovindoli : Una nuova ondata di Maltempo, causata da un vortice mediterraneo, è attesa in Italia, con pioggia e vento che batteranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al nord arriva la Neve. La Protezione civile ...

Maltempo - martedì allerta meteo arancione in 7 regioni : attesi temporali - neve e vento : L’Italia di nuovo colpita dal Maltempo. Sulla base dell’attuale quadro meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri: valutata per domani martedì 20 novembre allerta arancione su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.Continua a leggere

Allerta Maltempo in 7 regioni : E' di nuovo Allerta maltempo sull'Italia . Dalle prossime ore infatti il Belpaese sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato, con l'arrivo di diffusi e forti temporali su diverse ...

Allerta Maltempo in 7 regioni : Roma, 19 nov. (AdnKronos) - E' di nuovo Allerta maltempo sull'Italia. Dalle prossime ore infatti il Belpaese sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato, con l'arrivo di diffusi e forti temporali su diverse regioni del centro-sud, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su

Allerta Meteo - Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - forte Maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre, ...

Maltempo - allerta arancione in sette regioni : Dalle prossime ore forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico. Deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle arriveranno su alcune zone del Nord. Scuole chiuse a Napoli.

Maltempo : allerta arancione in 7 regioni - domani scuole chiuse a Napoli : allerta arancione in sette regioni per l'arrivo del Maltempo che porterà sull'Italia forti temporali, soprattutto sul versante tirrenico, e venti di bora su alcune zone del nord. La Protezione Civile ha fatto sapere che le piogge raggiungeranno la Campania, dove domani le scuole resteranno chiuse, e si estenderanno a Basilicata, Calabria e Puglia meridionale. Previsti venti nord-orientali forti o di ...

Allerta Maltempo a Napoli : dopo le scuole chiudono tutti i cimiteri : dopo che la Protezione Civile ha diramato l'Allerta arancione a partire da oggi pomeriggio e per le successive 24 ore, il Comune di Napoli ha disposto per la giornata di domani 20 novembre la chiusura ...

Maltempo : allerta arancione in 7 regioni : ANSA, - ROMA, 19 NOV - allerta arancione della Protezione civile in 7 regioni, per il Maltempo in arrivo, con diffusi e forti temporali, specie sul versante tirrenico, deboli nevicate a quote ...

Maltempo - scuole chiuse per allerta meteo martedì 20 novembre : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, martedì 20 novembre? Ecco l'elenco aggiornato delle regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l'allerta meteo, dalla Sardegna al Lazio e alla Campania. Ma nelle prossime ore potrebbero aggiungersene altre.Continua a leggere

Allerta Meteo e Neve - l’esperto : “alto rischio valanghe nei boschi distrutti dal Maltempo” : 1/30 ...

Maltempo - Protezione civile : allerta arancione in 7 regioni : Roma, 19 nov., askanews, - Ancora Maltempo a flagellare l'Italia. Il Dipartimento della Protezione civile ha lanciato l'allerta arancione per il Maltempo in sette regioni, l'avviso di avverse ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Maltempo : Lazio - da oggi allerta arancione : ANSA, - ROMA, 19 NOV - "L'Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica per temporali che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre ...