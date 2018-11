Maltempo Agrigento | esondazione del fiume Akragas | prosegue la rimozione del fango

Maltempo Agrigento - il sindaco : agevolazioni per i Comuni colpiti : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i Comuni terremotati “siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia“: lo chiede il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedì 19 novembre, alle 16, incontrerà con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in Prefettura, ad Agrigento, per una rendicontazione dei danni subiti il 3 novembre. ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Agrigento chiede lo stato di emergenza : A seguito dei danni causati dal Maltempo in territorio di Agrigento, anche il sindaco Lillo Firetto è intervenuto a sostegno della richiesta avanzata oggi dall’Anci Sicilia al Governo nazionale perché si proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza. “Il Comune di Agrigento – afferma Firetto – ha fatto fronte al disastro con le proprie forze, soccorrendo cinquanta famiglie in difficoltà e aiutando gli sfollati, in ...

Maltempo Sicilia - ad Agrigento crolla anche casa Camilleri : doveva ospitare la fondazione : La vecchia abitazione dei nonni materni dello scrittore nei progetti era destinata ad ospitare la fondazione dedicata proprio al "papà" di Montalbano ma era già malridotta e le piogge dei giorni scorsi ne hanno indebolito irrimediabilmente la struttura già precaria. Ora si valuta l'abbattimento totale per questioni di sicurezza.Continua a leggere

Maltempo - ad Agrigento altri due morti in un torrente | Conte : in Cdm stato d'emergenza per più regioni : I corpi dei due tedeschi travolti in auto da un torrente esondato a Cammarata. Il ministro dell'Interno si è recato in Veneto mentre Conte ha raggiunto la Sicilia.

Maltempo Sicilia : ad Agrigento evacuate nella notte 25 famiglie : Ad Agrigento nella notte 25 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni interessate all’esondazione del fiume Akragas, in particolare in via dell’Olimpo, via Apollo e in parte di viale Emporium. Le operazioni sono state seguite dal sindaco Lillo Firetto e dal coordinamento che fa capo alla prefettura, attraverso le sale operative della Protezione civile comunale e la sala operativa dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo ...

Maltempo in Sicilia - due morti anche ad Agrigento : sono stati travolti da un torrente esondato : A Cammarata, in provincia di Agrigento, il Maltempo ha fatto altre due vittime: due corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco nella loro auto, dopo essere stati travolti da un torrente. In tutta la Sicilia il numero dei morti per l'allerta meteo sale a 12. Preoccupazione anche per lo straripamento del fiume Akragas: 50 famiglie evacuate.Continua a leggere

Il Maltempo in Sicilia : ad Agrigento salvate 50 persone dal fiume che ha invaso le case : Il maltempo in Sicilia ha fatto gravissimi danni anche ad Agrigento, dove il fiume Akragas ha rotto gli argini e invaso case e strade. Sono state evacuate diverse abitazioni. E' successo intorno alle ...

Maltempo Sicilia - allerta rossa : chiusa ad Agrigento la Valle dei Templi : I siti turistici di Agrigento chiusi per l’allerta meteo. In particolare, a causa del “Codice rosso”, è stata chiusa ai visitatori la Valle dei Templi. Tra i siti rimasti chiusi pure l’area attorno al famoso Pino di Pirandello e in provincia l’area archeologica di Eraclea Minoa. L’allerta con il massimo livello di pericolo scadra’ alla mezzanotte di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia, allerta rossa: ...

Maltempo in Sicilia - danni e disagi tra Palermo e Agrigento : 100mm di pioggia a Pantelleria : Il Maltempo continua a colpire in modo particolarmente pesante la Sicilia sud/occidentale, con piogge torrenziali e violenti temporali soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. A Pantelleria negli ultimi tre giorni sono caduti 100mm di pioggia. La situazione resta sotto controllo nel Palermitano. Il Cento coordinamento soccorsi costituito in Prefettura, nel capoluogo Siciliano, resta in costante contatto con i Comuni del ...