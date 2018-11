Maltempo : A Sassari smentita l'allerta arancione - ma è una bufala. L'ira del sindaco : Una fake news diffusa ieri per scherzo su Fb ha rischiato di compromettere gli sforzi del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, per sensibilizzare la popolazione in vista dell'allerta arancione diffusa ieri dalla protezione civile regionale. Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, così come ha fatto il collega di Alghero, Mario Bruno, e ne ha dato comunicazione anche sulla ...

Maltempo Sassari : fake news smentisce allerta meteo - “qualche sciacallo ha messo in giro un post falso” : Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha firmato ieri un’ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, in cui è in vigore l’allerta meteo “arancione” diramata dalla protezione civile regionale, ma poco dopo qualcuno ha postato su Facebook una presunta “smentita ufficiale” della chiusura delle scuole che sembrava essere stata scritta dallo stesso sindaco: nel falso post si faceva riferimento a un ...

Maltempo Sardegna : forti piogge sull’Isola - scuole chiuse a Sassari e Alghero : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. I sindaci di Sassari, Alghero e Bosa nell’Oristanese hanno disposto la chiusura delle ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse a Sassari e Alghero - : A Cagliari il Comune chiede la massima attenzione nell'esposizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. La perturbazione si estenderà anche alle regioni centrali - IL METEO

Maltempo Sardegna : riaperta statale 131 a Bonnanaro (Sassari) : La strada statale 131 ‘Carlo Felice’ è stata riaperta al traffico in direzione Cagliari, nel territorio comunale di Bonnanaro, in provincia di Sassari dopo le verifiche eseguite dal personale Anas. La strada era stata chiusa ieri sera a causa della caduta di calcinacci dalla volta del tunnel, situato tra il km 178,800 e il km 178,910, e per consentire la bonifica dai frammenti di intonaco ancora presenti sul rivestimento superficiale ...

Maltempo - albero cade su auto di passaggio a Sassari : automobilista sotto shock : L'auto è stata pesantemente maneggia, fortunatamente è uscita illesa invece la donna al volante che è rimasta in stato di shock. Sempre a causa del Maltempo e del forte vento che sta imperversando in zona, ad Alghero invece è crollato parte del tetto del teatro locale con pesanti danni alla struttura.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : temporali a Cagliari e Sassari - forte grandinata ad Alghero : Notte di forte Maltempo in Sardegna con temporali e chicchi di grandine del diametro di una palla da tennis che hanno provocato alcuni danni: le avverse condizioni meteo si sono registrate nella notte a Cagliari e all’alba a Sassari, mentre la forte grandinata ha colpito Alghero. A Fonni, nel Nuorese, si è verificata un’esondazione. L'articolo Maltempo Sardegna: temporali a Cagliari e Sassari, forte grandinata ad Alghero sembra ...