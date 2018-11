Macron non cede alla protesta dei Gilet gialli Restano i rincari sul carburante

Merkel-Macron - accordo per il budget dell'Eurozona : "Niente fondi all'Italia e a chi non rispetta le regole" : Il sito del quotidiano tedesco "Der Spiegel" ha anticipato i contenuti dell'intesa: "Paesi come l'Italia che non rispettano il patto di stabilità non avrebbero chance"

Macron : "Il nazionalismo è il tradimento del patriottismo". E Trump non riesce a contenersi... : Un'espressione che fotografa perfettamente la differenza di vedute. "Il patriottismo è l'esatto contrario del nazionalismo e dell'egoismo": lo ha detto il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, nel discorso di poco meno di un quarto d'ora pronunciato davanti a 72 capi di stato e di governo invitati a Parigi per il centenario dell'Armistizio. In platea il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è riuscito a ...

Macron - non farei diplomazia con tweet : ANSA, - PARIGI, 11 NOV - Continua il botta e risposta fra Emmanuel Macron e Donald Trump, dopo il tweet della discordia di venerdì sera, lanciato dal presidente americano all'arrivo a Parigi per le ...

Nuova Caledonia : Macron - non c'è altra via che dialogo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MINISTRO Macron : MIA FIGLIA DOWN E' UN DONO/ "Il medico non riusciva a comunicarmi la diagnosi di Julia" : MINISTRO di MACRON: "mia FIGLIA DOWN è un DONO". La storia di Sophie Cluzel: "arrabbiata perchè i medici non se n'erano accorti, ma Julia mi ha salvato". L'intervista (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 23:45:00 GMT)

Grillo choc al Circo Massimo : "Macron? Un bambino violentato da un'anziana. E la mamma di Salvini non poteva prendere la pillola?" : Beppe Grillo senza freni. Dal palco di 'Italia a 5 stelle' il fondatore del Movimento si scaglia contro tutto e tutti. A partire dal presidente francese Emmanuel Macron, al quale riserva un riferimento neanche troppo velato: "Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani"Nel mirino impietoso dell'ironia grillina finisce poi anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, protagonista di un aneddoto inedito: "Io non lo conoscevo, ...

SALVINI - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Migranti - Salvini a Macron : "Non ci faremo più mettere i piedi in testa" : Nuova bordata di Salvini contro Macron riguardo alla vicenda dei Migranti lasciati dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia nei pressi di Claviere. "Se Macron pensa di prendere in giro gli italiani - scrive il vicepremier leghista su Twitter - sbaglia di grosso, l'Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno".

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - 'Bardonecchia era informata' : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, 'Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca'. Ultime notizie, 'mistero' del furgone Gendarmerie.

