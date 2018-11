M5S RITIRA EMENDAMENTO SUI PRESERVATIVI GRATIS AI MIGRANTI Pini | Pd | | hanno

Manovra - preservativi gratis a migranti e richiedenti asilo : M5S RITIRA la proposta. Pini (Pd) : “Ci avete copiato” : Prima lo scontro col Pd, che li ha accusati di avere bocciato la loro proposta per riproporla poi quasi identica in commissione Bilancio. Poi, per evitare lo scontro nella maggioranza, i 5 Stelle ritirano l’emendamento da inserire in Manovra che prevedeva, a partire dal 2019, la gratuità dei contraccettivi (pillole e preservativi) per migranti beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo. A mettere fine a tutte le polemiche ...

Condom gratis ai rifugiati - nuovo scontro M5S-Lega : il Movimento ritira l'emendamento : Nuova lite Lega-M5S sulla Manovra. Dopo il mancato accordo sui termovalorizzatori ora lo scontro si sposta sulla proposta di distribuire gratuitamente i preservativi agli under 26 e ai rifugiati. Un'...

M5S RITIRA e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Salvini : la riforma si farà ma no ai processi infiniti per gli innocenti : Ddl anticorruzione, il leader della Lega "apre" ai cinquestelle: "riforma della giustizia, e anchedella prescrizione, sono nel contratto di governo e diventerannorealtà: l'importante è farle bene queste riforme, evitandoche i processi durino all'infinito anche per gli innocenti".

M5S RITIRA e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Lega : "Rimane il dissenso" : Ddl anticorruzione, il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato

Dl Sicurezza - Lega : 'I capisaldi restano'E l'M5S RITIRA tutti gli emendamenti : "I capisaldi di questo decreto rimangono tali". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, convincendo non senza fatica il senatore del Movimento 5 stelle Gregorio De Falco a ritirare ...

Senatori M5S ritirano emendamenti a ddl legittima difesa : Roma, 23 ott., askanews, - I Senatori M5s Paola Nugnes, Gregorio De Falco e Elena Fattori hanno ritirato i sette emendamenti presentati in aula al Senato al ddl sulla legittima difesa. È quanto si ...