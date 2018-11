M5S - contratto dice no a inceneritori : Lo scrive in un post sul blog delle Stelle dal titolo "Il mondo è veneto, non bresciano", Gianni Girotto, presidente della commissione Industria del Senato, rilanciando un passaggio del contratto di ...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo». Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Conflitto d’interessi - Buffagni (M5S) risponde a Salvini : “Facciamolo al più presto - è priorità ed è nel contratto” : Dopo le parole di Matteo Salvini, secondo il quale una legge sul Conflitto d’interessi non sarebbe prioritaria, su Facebook è intervenuto il sottosegretario per gli Affari regionali del M5s, Stefano Buffagni: “Dico a Salvini e ai parlamentari della Lega che dobbiamo fare al più presto questa legge, è prioritaria ed è nel contratto di governo”. L'articolo Conflitto d’interessi, Buffagni (M5s) risponde a Salvini: ...

Il contratto Lega-M5S sta svecchiando la democrazia. Che questo governo piaccia o no : I primi euroscettici sono stati i laburisti britannici. Secondo loro l’Unione europea, allora definita come il Mercato economico comune, era un’espressione neo-liberista e andava rifiutata perché avrebbe accentuato le diseguaglianze di classe. Nel Regno Unito del dopoguerra il partito laburista e i sindacati rappresentavano un fronte compatto, ultimo baluardo di un socialismo occidentale che nella seconda metà del secolo scorso sarebbe svanito. ...

Prescrizione - scontro M5S-Lega. M5S ripresenta l'emendamento. Bonafade : è nel contratto : 'La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del programma del MoVimento 5 ...

Prescrizione - M5S insiste e ripresenta l’emendamento La Lega : così non lo votiamo Conte : «È nel contratto» : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

