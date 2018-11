Lunedi 19 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 19 novembre 2018. Su La7 «Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle - La storia di Michelle Obama» : Michelle Obama Rai1, ore 21.25: Nero a metà – Novità - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Trama: Carlo Guerrieri è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la squadra la sua famiglia: Muzo e gli altri lo temono e lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo ...

Report - anticipazioni e temi puntata di lunedì 19 novembre 2018 : “Report” il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci torna in prima serata con una nuova puntata: le anticipazioni di lunedì 19 novembre 2018 Nuovo appuntamento con “Report“, il programma di attualità ed informazione condotto da Sigfrido Ranucci nella prima serata di Raitre. Ecco le anticipazioni e le inchieste al centro della puntata di lunedì 19 novembre 2018. Report puntate 2018: lunedì 19 novembre lunedì 19 novembre alle ore 21.15 ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 19 novembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 19 novembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : duro avviso della protezione civile per Lunedì 19 Novembre [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di domani, Lunedì 19 Novembre, raggiungerà la Sardegna, determinando tempo perturbato sull’isola con rovesci e temporali, in estensione, nel corso del pomeriggio, alle regioni centrali, specie sui versanti occidentali. Nel contempo i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali al centro-sud, in rotazione da nord-est sulle regioni ...

Anticipazioni Il Segreto lunedì 19 novembre : Emilia ferisce la sensibilità di Alfonso : Intrighi, sospetti, piani diabolici: è quanto svelano le nuove Anticipazioni della soap iberica Il Segreto. In questo articolo tratteremo gli spoiler della puntata pomeridiana che sara trasmessa lunedì 19 novembre su Canale 5. Vedremo Prudencio Ortega preparare una vendetta nei confronti della consorte e di Saul, il suo amante. Nel frattempo i coniugi Castaneda si troveranno ad affrontare le conseguenze post-carcere. Emilia sarà sempre più ...

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone di Neve” : Italia colpita in pieno - “bomba bianca” tra Lunedì sera e Martedì 20 Novembre al Centro/Nord : 1/10 ...

Amici anticipazioni lunedì 19 novembre - possibili eliminati e ammessi della settimana : anticipazioni Amici 2018 19 novembre: la classe si formerà col tempo Eccoci con le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di lunedì 19 novembre. Non sappiamo nel dettaglio cosa succederà durante tutta la settimana, visto che la registrazione di questa settimana è andata interamente in onda; sappiamo però che gli insegnanti saranno impegnati nella valutazione […] L'articolo Amici anticipazioni lunedì 19 novembre, possibili eliminati e ...

Oroscopo del giorno 19 novembre : favoloso lunedì per i segni d'Acqua - Toro 'arranca' : L'Oroscopo del giorno 19 novembre svela la classifica stelline completa corredata dalle previsioni per gli ultimi sei segni. Ansiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali favoriti ad inizio settimana? Ebbene, come anticipato nel titolo, il prossimo lunedì andrà sicuramente a fagiolo per coloro nativi in uno dei tre segni d'Acqua. In relazione al miglior segno in assoluto, le stelle annunciano ottime possibilità da investire in campo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 19 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 19 novembre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) continuano il loro piano contro le Imprese Viscardi… Elena Giordano (Valentina Pace) decide alla fine di seguire i suoi sentimenti per Valerio Viscardi (Fabio Fulco)… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è in procinto di scontrarsi con Arianna (Samanta Piccinetti) per un dettaglio ...

9° Rally Tuscan Rewind – Iscrizioni prorogate fino alle 12 : 00 di lunedì 19 novembre : 9° Rally Tuscan Rewind, Iscrizioni prorogate fino a lunedi’ 19 novembre ore 12:00. Già pervenute oltre 90 Iscrizioni, con “nomi” e vetture importanti con anche un buon numero di stranieri Sono già oltre 90, le Iscrizioni arrivate a Prosevent, per il 9° Tuscan Rewind, l’ultimo Rally tricolore dell’anno, che andrà ad assegnare il titolo di Campione Italiano “terra”, il prossimo fine settimana, dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale ...

Claudio Amendola ispettore in 'Nero a metà' - sei puntate da lunedì 19 novembre : ' Il mio personaggio è Carlo Guerrieri è un po' cinico a causa del suo passato, però con dei lati pieni di tenerezza. Abbiamo cercato di raccontare quell'indifferenza presente in ognuno di noi. La ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di lunedì 19 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di lunedì 19 novembre 2018: Nella puntata numero 51 Andreina (Alice Torriani) apprende che è stato proprio Umberto (Roberto Farnesi) a denunciarla. Ora la donna si trova a un bivio: è costretta a scegliere se restare in carcere o cedere al tremendo ricatto di Guarnieri… Paolo Bianchi (Luca Avallone) scopre con delusione che Tina (Neva Leoni) ha preferito “sacrificarlo” pur ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 17 e lunedì 19 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 17 e lunedì 19 novembre 2018: San Valentino viene festeggiato con tanta felicità da Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), sposati da pochissimo… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) inizia a pensare che Hope (Annika Noelle) voglia portarle via il marito… Hope nega le accuse di Steffy ma poi, quando va da Liam (Scott Clifton), gli dice di non aver mai smesso di amarlo; comunque ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018 – Ricette e rubriche. : Decima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 12 a venerdì ...