Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim : "Tim ha una grande storia e un capitale umano da valorizzare per vincere la sfida del mercato, incrementare la generazione di cash flow per ridurre il debito ed esaminare con attenzione e velocità il progetto per la costruzione di una rete unica", ha dichiarato subito dopo la nomina ad amministratore delegato Luigi Gubitosi. .Continua a leggere

Chi è Luigi Gubitosi - il nuovo amministratore delegato di Tim : ... , Gubitosi ha ottenuto il master in Business administration all'Insead di Fontainebleau, dopo la laurea in Giurisprudenza all' Università Federico II di Napoli e studi di Economia presso la London ...

Tim - via libera ufficiale a Luigi Gubitosi nuovo ad. Il progetto dello scorporo della rete può iniziare : Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine della società di Tlc. Il comitato presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise si è sentito telefonicamente e -apprende l'Adnkronos- ha indicato al Cda, che si riunirà oggi alle 17,30, il nome dell'attuale commissario di Alitalia per la carica di Ad. Con ...

