Lucca | 14enne pestato dal branco | volevano che lasciasse la fidanzata

(Di lunedì 19 novembre 2018) Un terribile episodio si è verificato sabato pomeriggio in pieno centro a, città della Toscana. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, circa sei, sette bulli forse, hanno picchiato un ragazzino di 14 anni per futili motivi. I balordi infattiche il ragazzinola sua fidanzatina. Tutto si sarebbe verificato in pieno pomeriggio, intorno alle ore 15:30. Ilera composto da ragazzini con un'età compresa tra i 13 e i 16 anni. La vittima ha riferito di non conoscere personalmente i suoi aggressori. Il minore ha denunciato tutto ai genitori Dopo la vile aggressione il ragazzino, profondamente turbato, ha raccontato tutto alla patria potestà. Al suo ritorno a casa infatti, la sera stessa la madre del ragazzo ha accompagnato il figlio all'ospedale di Pescia. E' stato qui che la mamma del minore ha raccontato cosa era successo al suo figlio poche ore prima, ...