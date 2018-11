Lory Del Santo supera la nomination | “Sono più forte di prima”

Grande Fratello Vip 2018/ Diretta - eliminati e finalista : Lory Del Santo chiarisce con Jane - 19 novembre - - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, undicesima puntata. Ivan Cattaneo o Lory Del Santo chi sarà eliminato? Confronti e dichiarazioni prima dell'inizio

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo chiarisce con Jane Alexander : Lory Del Santo e Jane Alexander si confrontano al GF Vip Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. E in questa puntata si saprà chi tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo dovrà per sempre abbandonare la casa più spiata dagli italiani. Difatti, come molti sapranno bene, i due concorrenti sono finiti settimana scorsa in nomination. E in base ai sondaggi circolati on line in queste ultime ore pare che il favorito ...

Alessandro Cecchi Paone/ "Tra Ivan Cattaneo e Lory? Tifo la Del Santo e spero non esca!" - Verissimo - - IlSussidiario.net : Alessandro Cecchi Paone oggi pomeriggio incontrerà Silvia Toffanin a Verissimo per raccontarsi alla luce della sua esperienza nel Grande Fratello Vip.

GfVip - Lory Del Santo : «Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera» : di Emiliana Costa Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : ' Ecco perché Cecilia lo ha lasciato... '. Su Leggo.it le ultime novità. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo gela Francesco Monte : «Ecco perché Cecilia lo ha lasciato...» : di Emiliana Costa Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : ' Ecco perché Cecilia lo ha lasciato... '. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso ...

GfVip - Lory Del Santo : 'Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera' : Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : 'Ecco perché Cecilia lo ha lasciato...'. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso le sue giornate con ...

GF Vip - Lory Del Santo sa perchè la storia tra Francesco Monte e Salemi non decolla : GF Vip, Lory Del Santo analizza la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi e spiega anche perchè non decolla “Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita”. Lory Del Santo spiazza al Grande Fratello Vip, spiegando perché tra Monte e Giulia Salemi le cose non vadano per il verso giusto e analizzando, in parallelo, la dolorosa fine della relazione tra Monte e la sorella di Belen, avvenuta peraltro in ...

Gf Vip - Lory Del Santo a Giulia Salemi : 'Cecilia non si sentiva libera' : Dopo essere stato fortemente criticato dal popolo degli internauti, che gli contesta di aver rilasciato delle frasi razziste ed omofobe tra le mura della casa più spiata d'Italia, Francesco Monte è tornato al centro dell'attenzione dei media a seguito di alcune dichiarazioni critiche espresse da Lory Del Santo sul suo conto al 'Grande Fratello Vip'. Lory Del Santo difende la posizione di Cecilia Rodríguez in merito al tradimento inferto a ...

GFVip - Lory Del Santo contro Monte : ‘Cecilia Rodriguez era limitata - per questo è finita’ : Lory Del Santo, dopo l’ennesimo litigio notturno avvenuto tra Francesco Monte e Giulia Salemi, è arrivata ad una concussione sul ragazzo tarantino. Sembrava che la storia tra Giulia e Francesco avesse spiccato il volo, invece all’interno della casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un nuovo scontro piuttosto acceso tra i due giovani. A seguito di quanto accaduto, Lory Del Santo ha messo in guardia la modella Italo-persiana ed ha ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte distrutto da Lory Del Santo : 'Perché la storia con Cecilia è finita' : 'Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita'. Lory Del Santo spiazza al Grande Fratello Vip , spiegando perché tra Monte e Giulia Salemi le cose non vadano per il verso ...

GFVIP : Lory Del Santo dice la sua su Giulia e Francesco - difendendo Cecilia Rodriguez. Leggi le sue parole : Quasi tutti i ragazzi della casa del Grand Fratello Vip non hanno il coraggio di contraddire Francesco Monte,anche quando sbaglia, ma Lory Del Santo è un’eccezione. Più di una volta l’opinionista si è schierata contro... L'articolo GFVIP: Lory Del Santo dice la sua su Giulia e Francesco, difendendo Cecilia Rodriguez. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lory Del Santo difende Cecilia Rodriguez : “Francesco la limitava” : Gf Vip 2018, confessioni su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez di Lory Del Santo Lory Del Santo non si nasconde mai. Non si fa alcun problema a dire quello che pensa. Anche se, alcune sue esternazioni, potrebbero scatenare delle discussioni. Al Grande Fratello Vip, Lory sta avendo un percorso stupendo, decisamente inaspettato (quanti pensavano che […] L'articolo Lory Del Santo difende Cecilia Rodriguez: “Francesco la limitava” ...

Lory Del Santo accusa la sua famiglia : “Dopo la morte di Loren mi hanno massacrato” : Dalla casa del Grande Fratello Vip, Lory del Santo è tornata a parlare della morte del figlio Loren. Tra le lacrime, la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo, in cui ha rivelato come è stata trattata dalla sua famiglia dopo la tragedia che l’ha colpita. “Qui mi sento protetta, anche dalle persone che fanno parte della mia famiglia – ha detto Lory – . Alla fine sono loro che ti buttano giù. Ti aspetti solidarietà da chi ti ...

Lory Del Santo - al Gf Vip “momenti in cui non è lucida” : il fidanzato Marco spiazza : Ultime dalla casa, Marco Cucolo e Lory Del Santo: un rapporto fatto di quotidianità Intervistato durante l’ultima puntata di Ultime della casa, Marco Cucolo ha parlato della sua Lory e ha commentato il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. “Lory – ha così esordito il fidanzato della Del Santo – mi manca […] L'articolo Lory Del Santo, al Gf Vip “momenti in cui non è ...