Lombardia | da Regione 15 | 3 mln per riorganizzare Centri impiego

Lombardia : da Regione 200mila euro per caserma Cc Cantù : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - Regione Lombarda ha approvato oggi lo stanziamento di 200.000 euro nell'ambito, con una delibera approvata dalla Giunta, contenente l'Accordo di programma per la riqualificazione e l'ammodernamento della sede dell'Arma dei Carabinieri di Cantú, in provincia di Como. "An

Rifiuti : Fontana - governo promuova 'modello Lombardia' in ogni regione (2) : (AdnKronos) - "Sono certo che il sottosegretario Buffagni, che ben conosce la situazione lombarda e che votò quella risoluzione, su questo punto alzerà la voce. Perché se tutte le regioni raggiungessero, come la Lombardia, una percentuale di circa il 70% della raccolta differenziata, non saremmo cos

Rifiuti : Fontana - governo promuova 'modello Lombardia' in ogni regione : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d'accordo con la chiusura degli inceneritori che sono obsoleti o non più necessari, in pieno rispetto quindi della volontà espressa dal Consiglio regionale nella passata legislatura". Lo scrive il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana,

Attilio Fontana - regione Lombardia(Lega) contro Di Maio : “No ai rifiuti del sud” : Attilio Fontana presidente della regione Lombardia affonda il colpo sulla questione rifiuti e avverte il vicepremier Di Maio: “Non vogliamo i rifiuti del sud” Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. “Se sostengono che questi rifiuti bruciati sono così pericolosi, non si capisce perché dovremmo accettarli noi – dice alla Stampa – Tra l’altro, ormai i nostri impianti sono saturi”. Di più: “Se Di Maio pensa che i nostri ...

Lombardia : in Consiglio Regione audizione su incendio Campo dei Fiori : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - La commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia ha fatto il punto sull'incendio che un anno fa ha colpito Campo dei Fiori, in provincia di Varese. Oltre al presidente della commissione, Ruggero Invernizzi (Fi), all’audizione erano presenti i sindaci A

Pa : da Consiglio Regione Lombardia sì a risoluzione pagamenti tempestivi (2) : (AdnKronos) - Inoltre gli operatori che partecipano al bando dovranno produrre una autocertificazione che afferma il rispetto della puntualità dei pagamenti secondo le normative vigenti e nei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli altri enti del sistema regionale dovrà essere inserita una

Pa : da Consiglio Regione Lombardia sì a risoluzione pagamenti tempestivi : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Rendere sempre più puntuali e tempestivi i pagamenti nella filiera della Pubblica amministrazione e premiare le aziende e le società maggiormente virtuose nei tempi di pagamento. Sono questi gli obiettivi della proposta di risoluzione approvata in commissione Bilancio d

Trenord : Mit-regione Lombardia - agenda condivisa per rilancio (2) : (AdnKronos) - Secondo la dichiarazione di Toninelli e Fontana "è un impegno che deve partire dalla capacità di tutti i soggetti coinvolti di rinnovare materiale rotabile e reti, alcuni dei quali sono già in fase di progettazione e finanziamento, e anche di migliorare organizzazione e gestione a part

Trenord : Mit-regione Lombardia - agenda condivisa per rilancio : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Trenord sarà una priorità per lo Stato, per la Regione e per le Ferrovie dello Stato da qui al prossimo 2020". Questa la dichiarazione del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e del Presidente della Regione Attilio Fontana al termine della riunione di questa s

Lombardia : taglio 10% vitalizi ex consiglieri Regione per prossimi 5 anni : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - E' confermato per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex consiglieri regionali della Lombardia. Il risparmio annuo, si spiega dal Consiglio regionale, è quantificabile in circa 700mila euro. Il

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato (2) : (AdnKronos) - Il garante viene eletto dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore regionale e dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Percepisce una indennità di carica pari al 20% di quella spettante ai Consiglieri regionali e per l’espletamento

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge per l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Il progetto di legge ha come prima firmataria e relatrice Viviana Becc

Lombardia : Mattinzoli - da Regione 710mila euro per organizzazione fiere : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli ha approvato i criteri per l'emanazione del bando fiere per l'annualità 2019, per promuovere l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo e l'aggrega

Rifiuti : Consiglio Regione Lombardia approva risoluzione su utilizzo plastica : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla strategia per l’attuazione di politiche ecologiche tendenti a limitare l’utilizzo della plastica e a favorirne il riuso e il riciclo. Il documento, il cui relatore è il presidente de