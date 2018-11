Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello spazio per non fare la fine

agi

(Di lunedì 19 novembre 2018) Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'autorizzazione al varo dei primi 4425. Adesso la Federal Communications Commission, l'agenzia governativa americana per le comunicazioni, ha detto sì ad altri 7518. Una gigantesca rete che dovrebbero portare internet veloce ovunque, in qualsiasi parte del globo. Cos'è Starlink La costellazione (chiamata Starlink) s muoverà in modo coordinato, come uno. Adatta la propria formazione alle esigenze di connettività sulla Terra. C'è un picco di richieste negli Stati Uniti? La flotta si muoverà di conseguenza. E allo stesso modo farà se ci fosse fame di Internet nel deserto del Sahara o in Asia. Per capire la portata del progetto, ...