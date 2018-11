Lo Spread sale a 321 punti | mercoledì il parere dell' Ue sulla manovra

Lo Spread risale a 318. Borse volatili - a Piazza Affari corre Tim con Gubitosi ad : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Draghi : "Spread sale se si sfida l'Ue" : Questi sviluppi, rileva il presidente della Bce, "si traducono in condizioni più restrittive per i finanziamenti bancari all'economia reale. Ad oggi, sebbene si verifichi qualche ripercussione sui ...

Borsa in calo a -0 - 78%; Spread sale a 310 punti : Seduta negativa per la Borsa dopo l'acuirsi delle tensioni tra governo e Ue sulla manovra: Ftse Mib -0,78% a quota 19.077 punti; All Share -0,73%. Sul listino principale spicca il crollo di Mediaset, -...

Lo Spread risale e sfonda quota 310 : spread in aumento in avvio di giornata: il differenziale tra Btp Bund sale a 314 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,53% sul mercato secondario.

Renzi : 'Con lo Spread che sale una Salvini-tax da 5 miliardi' : Roma, 14 nov., askanews, - 'Lo spread sale ancora. Il colmo è che in legge di bilancio non ci sono le loro promesse elettorali: no reddito di cittadinanza, no Flat Tax, no abolizione Fornero. Solo ...

Manovra - Spread sale fino a 315 dopo la risposta all’Ue. Piazza Affari in negativo : I mercati reagiscono negativamente in prima battuta al muro contro muro opposto dal governo italiano alle osservazioni di Bruxelles sulla legge di Bilancio. dopo i primi scambi, Piazza Affari è scivolata in negativo arretrando fino a -1,6% sotto i 19mila punti nella prima seduta dopo la risposta di Giovanni Tria alla Commissione europea nella quale si definisce “invalicabile” il limite di deficit al 2,4%. Male anche lo spread ...

Spread - balzo dopo la lettera all'Ue : sale fino a 314 : balzo dello Spread Btp Bund in avvio di seduta. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi che ha toccato un massimo di 314,5 punti base, oltre 11 punti in più rispetto ai ...

Spread - balzo dopo la lettera all'Ue : sale fino a 314 : balzo dello Spread Btp Bund in avvio di seduta. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi che ha toccato un massimo di 314,5 punti base, oltre 11 punti in più rispetto ai ...

Sale lo Spread dopo la lettera all'Ue Il governo : la manovra non si cambia : Ugualmente prioritaria e urgente è secondo il governo la «necessità di affrontare le difficoltà sociali indotte dall'andamento negativo dell'economia attraverso interventi sulle situazioni di disagio ...

Spread Btp/Bund sale oltre 310 : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Lo Spread fra Btp e Bund tedesco spinge sull'acceleratore e supera i 310 punti base contro i 304 della chiusura di lunedì e i 305 dell'apertura. Il rendimento del decennale ...

Milano in calo dopo le previsioni Ue - lo Spread sale a 294 punti : ... oggi sembra parimenti gradire una scena politica divisa tra i due schieramenti. Forse all'ottimismo contribuisce anche il senso di rassicurazione che perme da questo voto: 'Questa elezione ha ...

Tornano le tensioni sui titoli di Stato - lo Spread sale e sfiora i 300 punti : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani: lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo un'apertura stabile in area 290 punti, risale e sfiora i 300 punti. Il differenziale si attesta a quota 298,2 ...

Pil Italia si ferma dopo tre anni. Borsa passa in rosso - risale lo Spread : ECONOMIA "STAGNANTE" - Frena dunque l'economia Italiana nel terzo trimestre dell'anno. "La dinamica dell' economia Italiana è risultata stagnante - spiega l'Istat - segnando una pausa nella tendenza ...

Istat : Pil fermo nel terzo trimestre. Borsa giù - risale lo Spread : Il Pil italiano resta immobile nel terzo trimestre. «Crescita stagnante dopo tre anni», avverte l'Istat. Il prodotto interno lordo (Pil) è rimasto invariato rispetto al...