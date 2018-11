Lo spread risale a 321 Borse europee negative | Milano «tiene» con Tim

Lo spread risale a 318. Borse volatili - a Piazza Affari corre Tim con Gubitosi ad : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Lo spread risale e sfonda quota 310 : spread in aumento in avvio di giornata: il differenziale tra Btp Bund sale a 314 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,53% sul mercato secondario.

Pil Italia si ferma dopo tre anni. Borsa passa in rosso - risale lo spread : ECONOMIA "STAGNANTE" - Frena dunque l'economia Italiana nel terzo trimestre dell'anno. "La dinamica dell' economia Italiana è risultata stagnante - spiega l'Istat - segnando una pausa nella tendenza ...

Istat : Pil fermo nel terzo trimestre. Borsa giù - risale lo spread : Il Pil italiano resta immobile nel terzo trimestre. «Crescita stagnante dopo tre anni», avverte l'Istat. Il prodotto interno lordo (Pil) è rimasto invariato rispetto al...

Manovra - arriva la bocciatura dell'Ue : lo spread risale a 310 punti - : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dopo la notizia, il differenziale tra Btp e Bund è risalito ai livelli di avvio di seduta

La Ue boccia la manovra : «In 3 settimane nuova bozza». Lo spread risale a 310 : La Commissione respinge il documento: «Una mossa senza precedenti». Il premier Conte: «Non esiste alcun piano B. Pronti alla spending review, se necessario»

Mercati in rosso - risale lo spread : Partenza in ribasso per le principali borse europee che seguono l'ondata di vendite che ha invaso le piazze americane e asiatiche. Il sentiment degli investitori viene condizionato dal braccio di ...

