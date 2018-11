Liverpool | per l' attacco si guarda in Germania

Psg-Liverpool - nessuna limitazione per il pubblico di casa : L’indiscrezione de L’Equipe Psg-Liverpool si giocherà regolarmente al Parco dei Principi, senza limitazioni riguardanti il pubblico. Il club francese non ha ricevuto sanzioni da parte della Uefa. L‘Equipe anticipa il rinvio della sentenza in merito all’indagine sugli incidenti avvenuti in occasione di Psg-Stella Rossa. Al termine del match contro gli slavi, ci furono degli scontri tra ultras nella zona attigua allo ...

Tutti pazzi per Matthijs de Ligt : il Liverpool offre 60 milioni all’Ajax : Matthijs de Ligt ha stregato Klopp ed il suo Liverpool, pronti a far follie per prelevarlo dall’Ajax nella prossima stagione Matthijs de Ligt è uno dei calciatori emergenti più interessanti del panorama europeo. Il calciatore dell’Ajax fa gola a molti club ed il ds Overmars ha già rivelato che non sarà semplice trattenerlo in Olanda. Secondo il Sunday Mirror il Liverpool sarebbe in procinto di avanzare una proposta shock da 60 ...

Primi problemi per il VAR in Premier : Liverpool e United non hanno megaschermi : Negli stadi di Liverpool e United mancano i megaschermi necessari a mostrare ai tifosi le decisioni adottate tramite utilizzo del VAR. L'articolo Primi problemi per il VAR in Premier: Liverpool e United non hanno megaschermi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liverpool-Chelsea - Gerrard e quell'errore costato il titolo nel 2014 : 'Per giocare feci un'iniezione epidurale' : Non mi sarei perso quella partita per nulla al mondo. E quello che è successo quel giorno è stata pura e semplice sfortuna, la schiena non c'entra. Ma quando fai un documentario devi essere onesto, ...

Edicola : Inter - serve una cessione : Skriniar o Perisic? Milan - idea Fabinho dal Liverpool : Secondo la Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri servono 40-50 milioni di plusvalenze per fare fronte alle restrizioni Uefa: serve la cessione di un big. Skriniar o Perisic?

BOOM Milan : contatto per il Colpo dal Liverpool! : Il Milan , scrive il 'Corriere dello Sport', si sarebbe già attivato manifestando il proprio interesse nei confronti dell'ex Monaco accostato in passato anche a Juventus , Napoli e, più indietro, ...

Dall'Inghilterra : Liverpool pronto ad offrire 100 milioni al Barca per Dembelè : Quindici presenze e sei gol stagionali fino a questo momento per Ousmane Dembelè . Non poi così male in campo, fuori invece sì. Le sgridate di Valverde prima, che non lo convoca per la gara di ...

Calciomercato - Real Madrid e Liverpool pronti a mettere a segno un grande colpo per gennaio : Dopo aver sistemato la questione panchina con la promozione di Santiago Solari da allenatore ad interim a tecnico a tutti gli effetti, il Real Madrid inizia a programmare il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce Marca, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino arriverà in Spagna a gennaio, magari lasciando l’Argentina con la vittoria della Libertadores, e ...

Liverpool - Shaqiri out a Belgrado per ragioni politiche : 'Meglio così - ambiente caldissimo' : Nell'ultima gara di Champions League è arrivata una sorprendente sconfitta per il Liverpool, battuto per 2-0 a Belgrado dalla Stella Rossa. Un risultato che rimette tutto in gioco in un girone che ...

Alisson - errore in Stella Rossa-Liverpool e critiche : per i tifosi diventa 'Alissius' : Quando Alisson diventa... Alissius . Un déjà-vu tutt'altro che piacevole per i tifosi del Liverpool che, meno di un anno fa, hanno perso la finale di Champions a causa degli errori del portiere ...

Ranking Uefa : il Napoli supera il Liverpool - ora è 14esimo : Punti fondamentali per il futuro Buone notizie dal Ranking Uefa. La combinazione dei risultati di ieri sera porta il Napoli davanti al Liverpool nella classifica finalizzata alle ultime cinque stagioni, che determinerà le fasce per i sorteggi europei del prossimo anno. La sconfitta degli uomini di Klopp a Belgrado ferma il loro punteggio a 71.000, il pareggio del Napoli contro il Psg vale aggancio e sorpasso al 14esimo posto. In questo momento, ...

Risultati Champions League 4ª giornata – Pari per le italiane - poker Porto : ok Atletico Madrid - Liverpool ko : Napoli e Inter si fermano sull’1-1, vittorie importanti per Porto e Atletico Madrid, il Liverpool crolla a sorpresa: i Risultati delle partite di Champions League della 4ª giornata Pioggia di gol ed emozioni a non finire nelle sfide della notte di martedì che dà il via al 4° turno di Champions League. In campo due italiane, Inter e Napoli, che tornano a casa con un punto a testa, ma dal sapore differente. Può sorridere l’Inter che ferma il ...

Stella Rossa Liverpool - Sturridge si divora il gol. Muslera - papera in Schalke 04 Galatasaray : VIDEO : La 4giornata di Champions si è aperta con una clamorosa sorpresa: il Liverpool è uscito sconfitto 2-0 sul campo della Stella Rossa. Risultato comodo per il Napoli e frutto di una prestazione negativa ...

Intimidazioni a Shaqiri : non convocato per Stella Rossa-Liverpool : Il calciatore dei Reds - di origini kosovare - è stato escluso per la gara con i serbi a causa dell'accoglienza che gli sarebbe stata riservata. L'articolo Intimidazioni a Shaqiri: non convocato per Stella Rossa-Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.