LIVE Curling | Europei 2018 in DIRETTA | 19 novembre Italia per l’impresa contro la Svezia!

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Altra sconfitta per le azzurre contro la Scozia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l’Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 18 novembre. Italia-Germania 7-8 - le Azzurre debbono arrendersi all’undicesimo end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata molto importante per l’Italia femminile, che dopo aver perso ieri all’esordio contro la Svizzera, dovrà dare il massimo in due partite fondamentali. Le Azzurre affronteranno prima la Russia, potenziale rivale DIRETTA verso le semifinali, e poi la Germania, avversaria alla portata e con cui servirà per forza la vittoria. ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 17 novembre. L’Italia batte l’Olanda! Dalle 14.00 debuttano le azzurre! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Subito grandi emozioni sul ghiaccio di Tallinn (Estonia), con tre partite importanti per l’Italia. Si comincerà con la prima sessione del round robin maschile, dove gli azzurri affronteranno l’Olanda. Poi si passerà al femminile con la grande sfida tra Italia e Svizzera, riproposizione della finale per il bronzo della scorsa edizione, in ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : vento a Levi - slalom rinviato! Lollobrigida quarta nella mass start - bene il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...