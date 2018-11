L' Italia è senza un centravanti Aspettando Pellegri | Kean e Cutrone

Rugby - l’Italia affronterà la Nuova Zelanda senza Bellini e Lazzaroni : Mattia Bellini e Marco Lazzaroni non ci saranno nella gara della Nazionale Italiana di Rugby contro la Nuova Zelanda Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby che, dopo aver affrontato l’Australia a Padova nella giornata di ieri, oggi si sposterà a Roma dove sabato 24 novembre alle 15 affronterà allo Stadio Olimpico i campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda nel terzo ed ultimo Cattolica Test ...

Italia-Portogallo - le pagelle di Insigne : sufficienza senza gol : 6.5 da Gazzetta e Repubblica Lorenzo Insigne era uno dei calciatori più attesi per Italia-Portogallo. Inevitabile, c’erano le suggestioni di San Siro, Italia-Svezia di un anno fa da cancellare. E poi il nuovo ruolo del Napoli da trapiantare in nazionale, dopo gli assaggi di un mese fa. Il riscontro finale è abbastanza positivo, Lorenzo non scende sotto il 6 per nessuna grande testata. Per la Gazzetta dello Sport, la sua partita vale un ...

Italia bella ma senza gol - è solo pari col Portogallo : lusitani alla final four : L'Italia del ct Mancini pareggia per 0-0 a Milano contro il Portogallo nella Nations League e finisce eliminata dalla competizione. I portoghesi, invece, volano alla final four. LEGGI LA...

Migranti - la balla degli immigrati 'senza soldi in Italia'. Ecco come fanno a ricevere contanti : ... scrive il quotidiano, 'il più famoso e storico sistema finanziario informale nel mondo arabo'. Una sorta di 'cambiale pagata a distanza'. Un sistema molto usato anche dalle organizzazione ...

BAKE OFF Italia 2018/ Diretta ed eliminato : rielaborazione della torta senza glutine dell'ex vincitore Carlo - IlSussidiario.net : BAKE Off ITALIA 2018, Diretta ed eliminato 16 novembre: nuove e complicate sfide per i concorrenti, chi conquisterà il grembiule blu?

Italia-Portogallo - Chiellini alla 100ª presenza in maglia azzurra : “non sono insostituibile - è un sogno!” : Le parole di Giorgio Chiellini alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Portogallo che segnerà la sua 100ª presenza in azzurro “Non sono insostituibile, non lo è nessuno. Venire qui è bello perché c’è partecipazione da parte di tutti. Dobbiamo proseguire nel percorso di crescita visto in Polonia“. Così Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Portogallo dove ...

Dall’assenza degli Azzurri ai Mondiali alla gestione dei giovani talenti : “Vivaio Italia” - il docufilm sui retroscena del calcio all’Italiana : talenti italiani relegati in panchina, il docufilm che racconta i retroscena del ”Vivaio Italia” selezionato dalla call ”games” di Infinity Lo sport come motore del cambiamento. Questo il fil rouge che accomuna i tre progetti selezionati nell’ambito della call “Games”, lanciata da Infinity, il servizio di video streaming on demand, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tra i progetti premiati ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : le ambizioni dell’Italia in cerca di un’identità senza il faro Nicola Tumolero : La Coppa del Mondo di Speed skating riapre i battenti. Lo farà ad Obihiro (Giappone) per il primo round e sull’anello di ghiaccio nipponico l’Italia di Maurizio Marchetto ripartirà per un nuovo quadriennio olimpico, cercando di portare avanti il proprio percorso di crescita, ripartendo però da una base differente. Il Bel Paese, infatti, si presenterà al via di questa nuova avventura con una squadra che darà importanza agli atleti di ...

Curling - Europei 2018 : l’Italia femminile sogna di confermarsi sul podio - ma deve ripartire senza Diana Gaspari : Lo scorso anno la Nazionale italiana femminile di Curling conquistò una straordinaria medaglia di bronzo agli Europei. Dodici mesi dopo le azzurre sognano di ripetere quell’impresa e di confermarsi sul podio continentale, ma dovranno fare a meno dell’esperienza di Diana Gaspari. La 34enna bolzanina, che ha guidato l’Italia fin dalle Olimpiadi di Torino 2006, non parteciperà a questo torneo e sarà quindi una mancanza indubbiamente pesante per la ...

Manovra - l'Austria : senza modifiche pronti alla procedura contro l'Italia : Il governo italiano con i messaggi populisti sta "tenendo in ostaggio il suo stesso popolo". Lo ha affermato il ministro delle Finanze austriaco Hartwig Loeger - riferisce Bloomberg - avvertendo che l'...

Champions League calcio 2019 - sorteggio ottavi di finale : quando si svolge? Data - programma - orario e tv. Possibile presenza di 4 Italiane : La fase a gironi della Champions League di calcio è entrata nel vivo: dopo la quarta giornata il Barcellona ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre i nomi delle altre quindici qualificate si conosceranno tra il 27 e 28 novembre e l’11 e 12 dicembre, quando andranno in scena la quinta e la sesta giornata. Una volta completato il quadro delle migliori squadre d’Europa, si terrà il sorteggio: la cerimonia avrà luogo a ...

Italia-Svezia - un anno dopo : l’assenza ai Mondiali fa ancora male - ma si inizia a intravedere la luce : “L’Italia pareggia 0-0 a “San Siro” contro la Svezia e non si qualifica ai Mondiali in Russia del 2018“: un anno fa le parole dei quotidiani sportivi e non di tutto il paese erano sostanzialmente queste. Già, perché oggi è il 13 novembre ed è già passato un anno dal momento in cui la nostra Nazionale maggiore ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia. Le scelte di Ventura, un girone di qualificazione ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Ma i lusitani hanno trovato un’identità senza CR7 : Mancano quattro giorni alla sfida tra Italia e Portogallo, ultima partita degli Azzurri valevole per il gruppo 3 della Nations League 2019. I nostri portacolori, reduci dal successo scaccia crisi contro la Polonia, tornano a calpestare l’erba di San Siro che un anno fa valse l’eliminazione dal Mondiale 2018 nel playoff contro la Svezia. Una sorta di cerchio che si chiude. La selezione lusitana, campione d’Europa nel 2016 e ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : l’Italia chiude senza medaglie. Davide Ditta e Laura Giacomini si fermano ai quarti : Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia). Nell’ultima giornata nessuno dei sei azzurri in gara è riuscito a salire sul podio e si chiude quindi senza acuti dei nostri portacolori questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nei -54 kg maschili si ferma ai quarti di finale Davide Ditta. L’azzurro è arrivato ad un passo dal podio, venendo sconfitto però ...