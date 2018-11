L' Isola Di Pietro 2 | spoiler sesto appuntamento | Diego vuole dimenticare il passato

L’Isola di Pietro 2 - l’inquietante verità sui genitori di Diego : anticipazioni 18 novembre : Proseguono le storie che vengono raccontate da L’isola di Pietro 2, la seconda e molto attesa stagione della fiction di Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla recitazione sul piccolo schermo dopo tanti anni: domenica 18 novembre a cominciare dalle 21.25 c’è il quinto appuntamento con le storie di Pietro Sereni e la sua complicata ma tenera famiglia. Al fianco del Gianni nazionale ci sono Chiara Baschetti, Michele ...

Che tempo che fa contro L'Isola di Pietro : share - testa a testa serratissimo tra Fabio Fazio e Gianni Morandi : testa a testa tra Gianni Morandi e Fabio Fazio . Nella serata di ieri, domenica 18 novembre 2018, su Rai1 Che tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la ...

L’Isola di Pietro 2 - ultima puntata : Deidda e Sulci colpevoli? : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, ultima puntata: cosa nascondono i genitori di Matteo? Cresce l’attesa per il finale di stagione de L’isola di Pietro 2: domenica 25 novembre andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Alma Noce, Chiara Baschetti e Michele Rosiello che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Canale5. Chi è l’assassino dei genitori di Diego, di ...

L’Isola di Pietro 2 - Ultima Puntata : Il Segreto di Diego! : L’isola di Pietro 2, trama Ultima Puntata: siamo giunti alla resa conti e la verità sulle morti di Giulia Canale e Vanessa Silas è sempre più vicina! Elena è in attesa di un bambino ma ancora non confessa l’intimo Segreto ad Alessandro. Caterina non riesce a dichiararsi a Diego! È ormai in dirittura d’arrivo la fiction Mediaset L’isola di Pietro 2 che ad ogni Puntata ha tenuto incollati i telespettatori, con una trama fitta, ricca di colpi di ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati Auditel 18 novembre 2018 : Quinta sfida fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2. Chi ha vinto, questa volta, secondo gli Ascolti tv ieri, 18 novembre 2018? Fino ad ora, così come accaduto anno scorso, Gianni Morandi è sempre riuscito a trionfare su Fabio Fazio. Quanti telespettatori hanno seguito Massimo Giletti con Non è L’Arena su La7 o Le Iene su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata di ieri. Ascolti tv ieri, 18 novembre 2018 +++ Ascolti TV IN ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata 25 novembre : Caterina morirà come Vanessa e Giulia? Diego… : Ed eccoci qui giunti al capolinea de L’Isola di Pietro 2 che domenica prossima, il 25 novembre, tornerà in onda con l’ultima puntata della stagione. Gli ascolti non sono come stati come la prima ma sicuramente non tali da dover dire addio alla fiction con Gianni Morandi, ci sarà un rinnovo? E’ ancora presto per pensare a questo visto che il pubblico si trova in mezzo ad un intricato giallo e, molto probabilmente, ad una sorta ...

Replica L’Isola di Pietro 2 quinta puntata : dove rivedere la serie tv : L’Isola di Pietro 2, Replica penultima puntata della serie di Gianni Morandi Siete alla ricerca della Replica della quinta puntata de L’Isola di Pietro 2? Se vi siete persi il penultimo episodio, dovete assolutamente recuperarlo perché si è fatta più chiarezza sul passato oscuro di Diego. Ha ancora tanti segreti da svelare e molti riguardano […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2 quinta puntata: dove rivedere la serie ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 sesta e ultima puntata : il segreto di Diego : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni sesta puntata di domenica 25 novembre 2018 Qual è il segreto di Diego Marra (Erasmo Genzini)? Stando alle Anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2, questo ragazzo starebbe nascondendo altro. Pietro (Gianni Morandi) capirà che c’è qualcosa che non quadra nella vita di Diego e che Isabella (Lorella) e […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 sesta e ...

L’Isola di Pietro 2 : anticipazioni ultima puntata di domenica 25 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’Isola DI PIETRO 2 - anticipazioni ULTIMA PUNTATA del 25 novembre : Domenica 25 novembre 2018 si conclude su Canale 5 la seconda stagione della fiction L’isola di PIETRO. Ecco le anticipazioni sulla PUNTATA finale: A PIETRO (Gianni Morandi) spiace che Isabella (Lorella Cuccarini) sia stranamente sfuggente, ma forse lei e il suo ex marito Saverio Sulci (Vanni Bramati) stanno nascondendo qualcosa su Diego (Erasmo Genzini). Caterina (Alma Noce) desidera allenarsi per la traversata in windsurf, ma Elena ...

Replica L'Isola di Pietro 2 del 18 novembre visibile in streaming su Mediasetplay.it : Questa sera, domenica 18 novembre, su Canale 5 è attesa la messa in onda della quinta e penultima puntata de L'isola di Pietro 2. Ancora una volta, Gianni Morandi è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico grazie a questa fiction coinvolgente. A confermarne il successo sono gli oltre 3,5 milioni di telespettatori. Ormai, questa avventura, sta per volgere al termine e lo farà con un colpo di scena che vedremo il 25 novembre. Chi non riuscirà a ...

“L’Isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L'Isola di Pietro 2/ Anticipazioni sesta puntata : Caterina difende Diego - 'non è lui l'assassino' - IlSussidiario.net : L'Isola di Pietro 2, Anticipazioni sesta puntata: Alessandro viene ritrovato privo di sensi mentre Elena scopre la verità sui genitori di Diego.

L'Isola di Pietro 2 - trama 25 novembre : Caterina pronta per una nuova vita : La prossima settimana su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata de L'Isola di Pietro 2. La serie televisiva con protagonista Gianni Morandi è arrivata alla conclusione, terminando una seconda stagione ricca di colpi di scena. Nell'ultimo episodio molti saranno i colpi di scena. Caterina lascerà Riccardo, mentre, Elena e Alessandro metteranno da parte i loro rancori, accogliendo con gioia il prossimo nascituro. Giulia e Vanessa morte per mano ...