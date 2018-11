Lino Banfi | ' Ho scelto io il nome Oronzo Canà e vi spiego il perché'

Lino Banfi : età - altezza - peso - moglie - figli (e il suo vero nome) : Lino Banfi è un personaggio indiscusso del panorama artistico italiano. Attore, comico, conduttore televisivo sceneggiatore, durante la sua lunga carriera Banfi ha recitato sia in ruoli comici che drammatici lavorando con grandi registi del cinema italiano come Luciano Salce, Nanni Loy, Steno e Dino Risi. È stato protagonista di molti film che hanno segnato la storia della commedia all’italiana, con titoli come Cornetti alla crema, L’allenatore ...

Per Un Medico in Famiglia 11 manca ancora l’ufficialità? Il parere di Lino Banfi e la decisione della Rai : Sembrava fatta per Un Medico in Famiglia 11. Proprio quest'estate, Lino Banfi aveva dichiarato di essere disposto a tornare per un eventuale undicesima stagione, che avrebbe concluso in bellezza le storie della Famiglia di nonno Libero. Nell'intervista, l'attore pugliese ammetteva che la Rai non aveva ancora dato il via libera alla produzione di nuovi episodi, e la notizia lasciava i fan nello sconforto più totale. A distanza di mesi, com'è ...

Lino Banfi - la mancata conferma di 'Un medico in famiglia 11' : 'Un vero peccato' : Lino Banfi ha concesso un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' ed ha avuto modo d'incontrare i vincitori della cena nell'iniziativa organizzata dal giornale. L'attore ha fatto assaggiare le squisite specialità pugliesi ma non ha dimenticato di porre l'accento sulla collaborazione con il cantante Albano Carrisi. Si è trattato di una serata divertente in cui Banfi è riuscito a ripercorrere la sua carriera artistica, cominciata alla ...

Lino Banfi : 'Girerò una nuova fiction con Albano - parte delle riprese in Russia' : L'attore Lino Banfi ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornale 'Tv Sorrisi e Canzoni', un'occasione per parlare dei suoi prossimi progetti lavorativi. Ha invitato tre lettori di Sorrisi e Canzoni nella sua "orecchietteria" di Roma dove ha fatto gustare i segreti della sua cucina. Durante l'intervista, Banfi ha posto l'accento sui nuovi impegni che lo vedranno partecipare a una fiction nel prossimo anno: si tratta di una serie televisiva ...

Lino Banfi - le sue parole : 'Con il mio amico Albano saremo due proprietari terrieri' : Lino Banfi è stato protagonista di una lunga intervista al giornale Tv Sorrisi E Canzoni, in cui ha avuto modo di scherzare con i suoi fan invitati nella sua orecchietteria. L'attore ha fatto assaggiare agli astanti le specialità pugliesi alle quali ha unito le sue straordinarie battute che hanno fatto divertire i commensali. Il protagonista della fiction di Rai Uno ha avuto modo di svelare i prossimi impegni lavorativi: sarà impegnato nelle ...

Giancarlo Giorgetti - Mikhail Kusnirovich - Lino Banfi - Real Madrid e Barca alla “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 2018” : Lunedì 19 Novembre (ore 18) l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (P.zza Lombardia 1 – angolo Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano) aprirà le porte allo Sport, al Cinema, alla Televisione e alla Cultura per la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & TV 2018 – 36th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportMoviestv.com) Finale del Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione, della Cultura e ...

Lino Banfi annuncia nuova fiction in coppia con l’amico Al Bano : Lino Banfi e Al Bano protagonisti di una nuova fiction Una coppia inedita è pronta ad essere protagonista di una nuova fiction. Si tratta di Lino Banfi e Al Bano. La rivelazione arriva direttamente dall’attore e comico pugliese. Banfi ha infatti annunciato sulle pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni che presto sarà […] L'articolo Lino Banfi annuncia nuova fiction in coppia con l’amico Al Bano proviene da Gossip e Tv.

Lino Banfi e Al Bano in una fiction Rai tra Puglia e Russia : la conferma dell’attore : Magari nonno Libero non tornerà ma quello che è certo è che Lino Banfi e Al Bano presto saranno insieme in una fiction Rai. Lo abbiamo annunciato già nelle scorse settimane e torniamo a parlarne oggi perché proprio l'attore pugliese ha detto la sua sul misterioso progetto confermando che si farà anche se al momento non ci sono dettagli a riguardo. A parlare della fiction è proprio Lino Banfi che, ai microfoni della trasmissione I Lunatici di ...

Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi - Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi, Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...