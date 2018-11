L' idea degli Steve Jobs d' Italia | un' app per prenotare i rifugi

Rappresentati degli alunni nei Consigli di classe alla primaria e alla secondaria? Una cattiva idea : “Introduzione dell’insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, alla rgamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta”. S’intitola così il disegno di legge presentato a settembre da Massimiliano Romeo, presidente del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione. Un’iniziativa che ...

Mercato NBA – La pazza idea dei Los Angeles Lakers : per il 2019 si punta una stella degli Warriors : pazza idea dei Los Angeles Lakers per il Mercato NBA 2019: Magic Johnson punta Klay Thompson in uscita dagli Warriors I Los Angeles Lakers sono stati i grandi protagonisti dell’attuale free agency, nella quale hanno praticamente rivoluzionato il proprio roster. Tanti i giocatori arrivati ad L.A., fra i quali ovviamente il più importante LeBron James. La prossima estate però, si appresta ad essere altrettanto calda. Grazie al buyout ...