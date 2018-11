Liberi e Uguali affonda e Boldrini lascia la barca | ​ Progetto senza futuro

Liberi e Uguali (e in perenne disaccordo) : il partito che doveva unire la sinistra è già morto. Le sue anime? In ordine sparso : Liberi e Uguali, da qualche giorno, non esiste più. Sulla carta non è cambiato nulla, perché il gruppo parlamentare alla Camera è ancora lì. E soprattutto perché, da statuto, lo scioglimento dovrebbe essere deliberato dall’assemblea. Ma proprio qui sta il problema: nessuna delle forze che a dicembre 2017 scelsero di dar vita al progetto della lista unica a sinistra sembra più interessata a confrontarsi con le altre. Nell’ultimo incontro ...

Liberi e Uguali riparte da Roma col processo costituente : In questi giorni, c'è molta confusione sotto il cielo. In particolare, dopo la fuoriuscita di Mdp dal progetto di Leu, molti compagni e compagne, si sentono smarriti, amareggiati, delusi, preoccupati.In molti commenti, articoli, prese di posizione, si prospetta un ritorno al privato a fronte dell'ennesima divisione a sinistra. Quasi come in un necrologio, si elencano la miriade di formazioni (tra l'altro già esistenti anche prima ...

Leu si scioglie : Liberi e uguali - l'alleanza di ex pd che credeva di guidare la sinistra : Verso lo scioglimento Liberi e uguali, formazione politica costituita a fine 2017, sotto la guida di Laura Boldrini e Pietro Grasso. l'alleanza si ispirava al leader laburista britannico Jeremy Corbyn e alla sua 'riscoperta' di una serie di slogan e ...

Liberi e Uguali non esiste più : a meno di un anno l'alleanza si scioglie : Sabato 10 novembre il partito Liberi e Uguali si è definitivamente sciolto. Il coordinamento di Articolo 1 – MDP ha infatti annunciato il suo abbandono dal partito, dichiarando di volersi gettare in progetti del tutto nuovi. I coordinatori del partito diretti dal segretario Roberto Speranza hanno rivelato di aver intenzione di creare una nuova forza di sinistra. Un altro piano di lavoro in cui la sinistra italiana ha cercato di coalizzarsi è ...

Liberi e Uguali è finito : A meno di un anno dalla sua fondazione, l'alleanza guidata da Pietro Grasso si è definitivamente sfaldata

Liberi e Uguali - la base va avanti nonostante i partiti e lancia il processo costituente : Nelle scorse settimane il percorso che avrebbe dovuto portare alla nascita del nuovo partito unitario di “Liberi e Uguali” ha subito una brusca frenata dopo che i due soggetti politici che avrebbero dovuto farne parte Articolo Uno-MDP e Sinistra Italiana [VIDEO] hanno espresso posizioni e posto condizioni che sostanzialmente ne hanno interrotto il processo costituente. Nei giorni scorsi alcuni esponenti di livello nazionale, come il deputato ...

Liberi e Uguali - Trentino * ELEZIONI 2018 ' SEGNALAZIONE A UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE per non convalidare l'elezione a Presidente ... : Liberi e Uguali del Trentino, in campagna elettorale, ha spesso dichiarato la volontà di adottare un modo nuovo di fare politica, rispettoso delle persone e delle regole. In base a questo principio, ha presentato oggi una SEGNALAZIONE all'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE per chiedere di non convalidare l'elezione a ...

Pierluigi Bersani - la farsa di Liberi e Uguali e la sinistra : il partitino si spacce : La sinistra scricchiola: i suoi partiti si dividono sempre più. Non bastava, infatti, la crisi del Pd, ora a salutare Potere al Popolo c'è Rifondazione Comunista. Non va tanto meglio a Liberi e Uguali ...

Liberi e Uguali - si va verso la rottura : che cosa non ha funzionato (sin dall'inizio) : Una paralisi fatta di accuse contrapposte con al fondo l'ambiguità, non sciolta, che ha segnato l'esperienza di Leu sin...

Liberi e Uguali - Pietro Grasso contro Bersani : 'Chi intende tornare al Pd - ci torni pure' : Incredibile ma vero, Pietro Grasso si è infuriato: 'Chi intende tornare alla sua vecchia casa politica lo faccia al più presto e ci lasci proseguire. Perché noi andremo avanti '. Il leader di Liberi e Uguali se la prende con i Ditta Bersaniani , invitandoli a tornare alla 'vecchia casa' del Pd.

Def : Fornaro - Liberi e Uguali voterà contro la nota di aggiornamento : Accanto a interventi condivisibili in linea di principio, come un maggiore contrasto alla povertà e a quota 100 nelle pensioni, vi sono scelte di politica fiscale inaccettabili come il condono ...

Liberi e Uguali contro il dl sicurezza : 'Razzista - incostituzionale e lesivo dei diritti' : Il Decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non piace a Liberi e Uguali, tanto che Pietro Grasso promette: 'Saremo fermamente contro'. Nicola Fratoianni usa un'ironia pungente, scrivendo che 'Ci mancava solo un decreto che cancellasse le poche cose buone fatte per l'accoglienza', mentre Loredana De Petris e Stefano Fassina sottolineano la lesione dei diritti dei migranti. Grasso: 'Lo chiama Decreto Salvini, ma si legge Decreto ...

Liberi e Uguali - la fase costituente non decolla e la base 'insorge' contro i vertici : Prove tecniche di insurrezione nella base di Liberi e Uguali, il cartello elettorale che alle ultime elezioni politiche, guidato da Pietro Grasso, con il suo 3,4% dei voti ha contribuito l'elezione in Parlamento di 14 deputati e 4 senatori, e che dovrebbe diventare a breve un partito politico a tutti gli effetti. Ma il processo costituente non pare voler decollare e diversi militanti di base hanno deciso di scrivere una lettera ai propri vertici ...

Europee - a sinistra si cambia : potrebbero mancare sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo : Nella sinistra Politica italiana le discussioni non finiscono mai e anche trovare una formula elettorale che vada bene per due tornate elettorali consecutive, da qualche anno a questa parte, pare diventato molto difficile. E' il caso di Liberi e Uguali e di Potere al Popolo, ovvero le due principali liste che alle elezioni del 4 marzo si erano presentate a sinistra rispetto al Partito Democratico. La prima ottenne il 3,4%, la seconda l'1,1%. ...