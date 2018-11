L’ex calciatore Paul Gascoigne è stato incriminato per molestie sessuali

Paul Gascoigne nei guai : L’ex calciatore accusato di violenza sessuale : Paul Gascoigne accusato di violenza sessuale: l’indiscrezione della stampa britannica violenza sessuale. E’ l’accusa avanzata all’ex giocatore della Lazio e della Nazionale inglese, Paul Gascoigne. A quanto riporta la stampa britannica, il fatto che coinvolge l’ex Newcastle e Glasgow Rangers risale al 20 agosto quando, su un treno partito da Yorke, ‘Gazza’ avrebbe “toccato in modo ...

L’ex di Dybala torna sui tradimenti del calciatore - Antonella Cavalieri a Domenica Live : “non ci parliamo più” : L’ex fidanzata di Dybala a ‘Domenica Live’, la bella Antonella Cavalieri spiega i motivi della rottura con il calciatore della Juventus Una storia lunga e tormentata quella tra Antonella Cavalieri e Paulo Dybala, terminata lo scorso inverno dopo la scoperta dei tradimenti da parte del calciatore della Juventus. La bellissima argentina, che ora cerca fortuna in Italia, è apparsa oggi nel salotto di Barbara d’Urso in ...

Chi è il fidanzato di Valeria Bigella? Il calciatore Davide Petrucci nuovo flirt delL’ex corteggiatrice [GALLERY] : Ecco chi è Davide Petrucci, il nuovo fidanzato di Valeria Bigella. Dopo la storia con Alessio Bruno l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore, questa volta in un calciatore Valeria Bigella dopo la travagliata storia con Alessio Bruno ha ritrovato l’amore in Davide Petrucci. Il calciatore, che milita nella squadra del Caykur Rizespor in Super Lig (prima divisione del calcio turco), è da poco uscito allo scoperto con ...

Eto’o “scopre” di avere una figlia di 18 anni : causa di paternità contro L’ex calciatore dell’Inter : Samuel Eto’o padre di una 18enne? Una ragazza ha intrapreso vie legali per dimostrare la paternità dell’ex Inter Una ragazza di 18 anni ha intentato una causa di paternità contro l’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto’o. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la ragazza avrebbe le prove biologiche della paternità e dunque il giudice ha ammesso la sua richiesta nei confronti del calciatore che al momento gioca in ...

Le Iene – Iaquinta indagato per ‘ndrangheta - parla L’ex calciatore : “io e mio padre non c’entriamo nulla” [VIDEO] : Vincenzo Iaquinta coinvolto con il padre Giuseppe nel processo Aemilia parla dopo il primo grado di giudizio a Le Iene: l’ex campione del mondo di calcio è stato condannato a 2 anni di carcere Per la prima volta dopo la sentenza in cui è stato condannato a 2 anni di carcere, Vincenzo Iaquinta parla a Le Iene. Intervistato da Giulio Golia, l’ex campione del mondo di calcio difende la sua innocenza per le accuse rivolte a lui ed ...

L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere : L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere nel processo noto come ’Ndrangheta «Aemilia», il più grande per mafia nel Nord Italia. I giornali parlano di una «condanna per reati di armi». Suo padre, The post L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere appeared first on Il Post.

Processo Aemilia - L’ex calciatore della nazionale Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni : l’ex attaccante della Juventus e della nazionale campione del mondo Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni nel Processo Aemilia. Per lui la Dda aveva chiesto sei anni, per reati di armi. Il padre dell’ex calciatore, Giuseppe Iaquinta, accusato di associazione mafiosa, è stato condannato invece a 19 anni. Padre e figlio se ne sono andati dall’aula del tribunale di Reggio Emilia urlando “vergogna, ridicoli” mentre è ancora in ...

Niccolò Bettarini - chieste 4 condanne a 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura e delL’ex calciatore : Il pm di Milano, Elio Ramondini, ha chiesto quattro condanne a 10 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro giovani aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese. “Ho provato solamente rabbia nel rivederli – ha detto il giovane, che era in aula, ai cronisti – e credo nella ...

Un Allenatore al Giorno : Jean Djorkaeff - padre delL’ex calciatore dell’Inter : Jean Djorkaeff, padre di Youri, forte calciatore ex Inter, rtiratosi dal calcio giocato al termine della stagione 1973-1974, Djorkaeff a metà degli anni ottanta ricoprì il ruolo di Allenatore nel Grenoble (squadra in cui si formò in quel periodo suo figlio Youri) e del Saint-Étienne, concludendo la carriera nel 1984, in seguito all’esonero dalla panchina dei Verts a causa di un’infelice posizione di classifica. ha anche un ...

È finita tra David e Victoria Beckham? Le parole delL’ex calciatore non fanno ben sperare : David e Victoria Beckham potrebbero essersi lasciati: a far insospettire i fan le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana David Beckham e la moglie Victoria si sono lasciati o sono in crisi? Le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana hanno fatto drizzare le antenne ai fan della coppia. Le parole dell’ex centrocampista inglese, sex symbol internazionale, hanno insospettito proprio tutti i ...

Esplosione a Genzano. Grave Alessandro Abbatini figlio delL’ex calciatore Bruno : Genzano è sotto choc. Uno scoppio in seguito ad una fuga di gas ha danneggiato in modo Grave uno stabile

L’Uomo del Giorno : Sergio Zarate - fratello delL’ex calciatore di Lazio e Inter : Sergio Zárate è nato a Haedo, il 14 ottobre 1969, è un procuratore sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Ha quattro fratelli, di cui tre calciatori: Ariel, Rolando e Mauro, quest’ultimo ex Lazio e Inter di cui Sergio oggi è procuratore. Da giocatore veniva soprannominato El Raton (il topo, in spagnolo) per la sua scaltrezza. Fu preso di mira dalla Gialappa’s per le sue prestazioni in campo; inoltre fu ...