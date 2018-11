L’Europa che ci conviene

Il Parlamento Europeo ha aperto un sito in 24 lingue che prova a raccontare i vantaggi concreti delL’Europa : Il Parlamento Europeo ha aperto un nuovo sito che prova a raccontare i vantaggi concreti dell’Europa: si chiama What Europe Does For Me (“Cosa fa per me l’Europa”) ed è disponibile da oggi in 24 lingue. Il sito è stato

“Il paradiso dei ricchi” - viaggio nelL’Europa dell’austerity che difende gli affari delle multinazionali : il libro di Leo Sisti : Accordi fiscali a vantaggio delle multinazionali che valgono mille miliardi di euro all’anno tra evasione ed erosione fiscale. Ma anche omissis e comportamenti poco trasparenti da parte dei commissari dell’Unione europea e degli stessi Stati membri. Il paradiso dei ricchi, il saggio di Leo Sisti per Chiarelettere, mette insieme documenti e testimonianze esclusive che partono dall’inchiesta dell’International Consortium ...

Il nuovo gasdotto che collega la Russia alL’Europa - spiegato : Si chiama Nord Stream 2, attraverserà il Mar Baltico e preoccupa molti paesi dell'ex blocco sovietico

Le linee rosse che L’Europa deve rispettare contro l’antisemitismo in crescita : Bruxelles. Ottant’anni dopo una delle crisi peggiori, il malato non è ancora in remissione. Anzi, le ricadute sono cicliche né i dottori sembrano molto capaci. Il malato è l’Europa e il male è l’antisemitismo, così difficile da estirpare sia per mancanza di volontà sia perché si tratta di un virus a

L’Europarlamentare del M5S Marco Valli si è sospeso dal partito dopo che si è scoperto che aveva mentito sul curriculum : Marco Valli, eurodeputato del Movimento cinque stelle, si è autosospeso dal suo partito dopo che il Sole 24 Ore aveva scoperto che in campagna elettorale aveva detto di essere laureato in Economia aziendale, cosa non vera. Il gruppo europeo del Movimento 5

Banche - come stanno quelle italiane dopo gli stress test delL’Europa? : Venerdì scorso, a borse chiuse, sono arrivati i risultati degli stress test ad opera dell’Autorità bancaria europea sugli istituti europei. Nei test dell’Eba e della Bce (Banca bentrale europea) si ipotizzavano scenari di diversa natura in condizioni avverse per le Banche da qui al 2020, per testare in particolare la capacità di resilienza e di reazione in termini di perdita di capitali e solidità patrimoniale. Ottime notizie per il settore in ...

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con L’Europa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...

Le operazioni dell’Iran nel cuore delL’Europa che voleva l’accordo : New York. Ieri il Wall Street Journal ha rivelato alcuni dettagli di un’operazione dell’intelligence iraniana fallita il 30 giugno che aveva come bersaglio una conferenza a Parigi. Un iraniano che da dieci anni gode di asilo politico in Belgio e sua moglie pochi giorni prima di quella data incontrar

Perché L’Europa sognata dai gialloverdi non esiste e mai esisterà : Il governo è compatto, la Manovra non si cambia. La bocciatura della Commissione europea non modifica i piani di Roma: il disavanzo resta al 2,4 per cento (in aumento rispetto al 2018), il disavanzo strutturale – al netto dell’effetto del ciclo economico – cresce di 0,8 punti percentuali invece di d

Roma. L’Europa che vorrei : concorso per le scuole superiori : Promuovere la partecipazione attiva degli studenti sui temi dell’integrazione europea. E’ l’obiettivo del bando L’Europa che vorrei – Idee, suggerimenti,

Previsioni Meteo - L’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Manovra bocciata dalL’Europa : e ora che succede? : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Cosa succede adesso che L’Europa ha bocciato la manovra economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

Spazio - poche ore al lancio di BepiColombo : una sfida tecnologica da 2 miliardi per L’Europa - ecco le 3 sfide principali : Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner ha definito la missione BepiColombo diretta su Mercurio una sfida tecnologica da 2 miliardi di euro: il lancio è in programma alle 03:45 del 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Tre, secondo il direttore, le novità principali della missione: “In primo luogo e’ una missione diretta a un pianeta caldissimo come Mercurio, il piu’ vicino ...