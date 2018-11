Lega Pro | Ghirelli duro sui fatti di Potenza-Matera | “Inaccettabile rovinare una festa

Lega - Salvini : “La querela a Bossi per non fare estinguere il processo? Ho troppo a cui pensare. Chiederò agli avvocati” : “Io riesco a pensare a una o due cose alla volta. Chiederò agli avvocati cosa fare”. Matteo Salvini non risponde. Il leader della Lega ha undici giorni per presentare una querela nei confronti di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Se quella denuncia non dovesse arrivare, il processo d’appello al senatur e all’ex tesoriere si estinguerà nonostante le condanne in primo grado per appropriazione indebita. Salvini, dunque, ...

Parma - il ritorno di Lizhang : l'ex proprietario annuncia battaglia Legale. Nuovo Inizio : 'Riacquisto legittimo' : Si profila una vera e propria battaglia legale in seno al Parma Calcio 1913 , un duello per definire la maggioranza societaria attualmente in mano a ' Nuovo Inizio' . A scatenarla è il giovane ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega vola al 33% - Di Maio 'arranca' al 26% : recupero Pd - sprofonda Forza Italia al 7% - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI elettorali: Nord-est leghista 'sfiducia' Salvini nell'accordo con M5s? Ultime notizie e intenzioni di voto sul Governo

Analisi e pronostico Portogallo-Polonia - Uefa Nations Legaue 20-11-2018 : Uefa Nations League 2018-2019, Lega A, sesta giornata, Analisi e pronostico di Portogallo-Polonia, martedì 20 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.A Guimaraes ultima sfida di Nations League per il Portogallo che ospita la Polonia. Gara che dopo il pareggio dei lusitani a San Siro contro l’Italia non ha più niente da dire e si trasforma in una vera e propria amichevole. I padroni di casa sono già alle Final Four, i polacchi ...

Parma - Lizhang torna all’attacco : «Pronto a vie Legali per riprendermi il club» : Jiang Lizhang torna all'attacco. L'imprenditore cinese non ci sta e annuncia vie legali per riprendersi la maggioranza del Parma L'articolo Parma, Lizhang torna all’attacco: «Pronto a vie legali per riprendermi il club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tim : Gubitosi eletto nuovo a.d e direttore. Contrari i consiglieri di Vivendi - pronti a battaglia Legale : La nomina dell'ex dirigente Rai al termine di un Cda molto teso e per la prima volta nella storia dell'azienda senza l'unanimità. A favore il Fondo americano Elliot che aveva già sfiduciato l'ormai ex ...

TIM - Gubitosi nuovo Amministratore DeLegato. Vivendi pronta ad impugnare la delibera : Inizia l'era Gubitosi alla TIM . Nella serata di ieri, domenica 18 novembre 2018, il Consiglio Amministrazione dell'azienda di tlc ha affidato a Luigi Gubitosi l' incarico di Amministratore delegato e ...

[L'analisi] Giorgetti contro Salvini - le due facce della Lega e la trappola che è pronta a scattare : Oppure, quando Sergio Mattarella propose proprio il nome di Giorgetti al posto di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ma proprio Salvini tenne duro su Savona anzichè optare per il più leghista ...

Basket - EuroLega 2019 : Barcellona-Olimpia Milano. Programma - orari e tv : Barcellona-Olimpia Milano, venerdì sera, completerà la settimana del doppio turno di Eurolega 2018-2019 che due giorni prima avrà visto la formazione di Simone Pianigiani di scena contro il Baskonia Vitoria. L’incontro avrà luogo su un parquet storico, quello del Palau Blaugrana della città catalana. Il Barça, in Eurolega, sta viaggiando con cinque vittorie e due sconfitte, mentre in Liga ACB ha vinto otto partite e ne ha persa una sola. ...

Basket - EuroLega 2019 : Olimpia Milano-Baskonia Vitoria. Programma - orari e tv : Ottava giornata della stagione regolare di Eurolega ed impegno casalingo per l’Olimpia Milano, che affronta al Forum gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Un match che la squadra di Pianigiani deve vincere per confermarsi nelle zone alte della classifica. Milano è reduce dalle vittorie ad Istanbul contro il Darussafaka e poi anche a Venezia in campionato. Anche contro il Baskonia non ci saranno gli infortunati Nedovic e Della Valle, ma ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : ottava giornata. Perugia prosegue la fuga - Civitanova espugna Modena! : Oggi pomeriggio si è completata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley che era ripartito con il successo di Vibo Valentia contro Padova nell’anticipo del sabato. Perugia prosegue la propria fuga in testa alla classifica (3 punti su Civitanova che ha giocato una partita in più e 6 lunghezze su Modena), i Campioni d’Italia infilano l’ottavo successo consecutivo espugnando ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Bielorussia promossa in Lega C! - IlSussidiario.net : Risultati Nations League: la diretta gol della partita e la Classifica aggionata a oggi 18 novembre 2018, nella setsa giornata della fase a gironi.

M5s ci ripensa : “Niente preservativi gratis ai profughi - Lega non è d’accordo” : Dopo aver presentato un emendamento identico a quello della deputata del PD Giuditta Pini, il Movimento 5 Stelle ci ripensa nuovamente e blocca la proposta di fornire contraccettivi gratis ai giovani sotto i 26 anni e ai richiedenti asilo: "Una iniziativa importante, sulla quale però non c'è accordo con la Lega".Continua a leggere